Un sueño hecho realidad: coordinaba un cumpleaños infantil y apareció Lionel Messi como principal invitado

En la tarde del miercoles, Ana Paula, líder del grupo de animación de fiestas infantiles ‘Choke los 5′, fue contratada para organizar un cumpleaños como cualquier otro, pero que tuvo un invitado especial: ¡Lionel Messi! La Pulga asistió al festejo del hijo de Paula Roccuzzo, la hermana de Antonella, esposa de futbolista de PSG y la Selección Argentina, que sorprendió a todos con su presencia.

Ana Paula, que tiene el grupo de animación desde hace 12 años, sabía de la posibilidad de la presencia de la pareja del astro argentino junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambió. “¡Seño, seño, ¿viste quién está? Es Messi!”, decían los chicos emocionados al ver al diez de la Selección, que se encuentra de vacaciones en Rosario tras el triunfo en la Finalissima ante Italia y la goleada ante Estonia, donde convirtió cinco goles. No sólo los niños se emocionaron, ella y sus compañeras no dudaron y también se sacaron una foto con el astro argentino, que luego se hizo viral.

“Fuimos a un evento que era para un familiar de él. Organizamos el cumpleaños de un niño y tomamos el evento con la misma seriedad y valoración que la de cualquier otro. No me pusieron condicionamientos ni requisitos. Coordinamos como con cualquier otro cumple: el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, yo seleccioné a mi equipo de trabajo y listo. Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia”, declaró en una entrevista con TN. “Sabía que podía estar Antonella con los nenes. Era una oportunidad de la familia de reunirse con los Messi, que no suelen estar. Entonces sabía que ella iba a estar pero no Leo. No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el moento en el que llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cuaquier otro cumpleaños. Cuando llegó, entró, se sentó en una mesa con total simpleza y humildad. Como uno más”, agregó.

Ana Paula y el momento de la foto con Messi: “Accedió porque es humilde y sencillo”

“Estoy temblando. Yo no me esperaba esto. Desde el momento en que la hermana de Antonella me contrató sabía quiénes eran, pero no que ellos iban a venir y yo trabajé como con cualquier vecino de la ciudad de Rosario. Todo transcurrió normalmente. Fue un cumple infatil de los muchos que hacemos habitualmente, pero hoy caigo en lo que implica la figura de él porque desde que me levanté tengo el teléfono estallado, me tiembla el cuerpo. Al final del evento le pedí permiso para sacarme una foto con él y accedió porque es una persona sumamente humilde y sencilla. Es más, Antonella sacó la foto. Me dijo ‘yo les saco’, y nos sacamos en grupo para no posar uno por uno. Él me dijo que sí y yo más que agradecida”, concluyó.