Aunque no hubo comunicación formal de parte de AFA, es un hecho que el formato elegido para reanudar la Primera Nacional tendrá cuatro zonas de ocho equipos cada una, donde la conformación estará dada de acuerdo a la posición que ocupaba cada uno cuando la pandemia de coronavirus puso puntos suspensivos a la competencia.

De acuerdo a este boceto que surgió durante la tarde de ayer e inundó los principales portales de noticias deportivas del país, del primero al octavo en cada grupo del torneo suspendido, jugarían siete fechas todos contra todos en las Zonas Campeonato (A y B), donde los ganadores de cada una se enfrentarían para definir un ascenso.

Mientras, del noveno al decimosexto de cada uno de los grupos también chocarían todos contra todos, en siete jornadas, en las Zonas Reválida (también llamadas A y B). En este caso, los ganadores de casa Zona se enfrentarían entre sí para determinar cuál sería el rival del perdedor de la final de la Zona Campeonato, en la búsqueda de definir el segundo ascenso.

Vale recordar que la competencia que inició el 16 de agosto del año pasado, contaba con la participación de 32 equipos, divididos en dos zonas. El ganador de cada una de ellas accedía a la chance de disputar una final por el primer ascenso.

En Mendoza la novedad fue tomada con diversas sensaciones. Por el lado de Independiente Rivadavia hubo alegría. Es que el Azul no iba a jugar por ascenso alguno, teniendo en cuenta su posición en la tabla y ahora tendrá la chance de pelear desde la Zona Permanencia.

Mientras, en Gimnasia y Esgrima esperan confirmación oficial para brindar una opinión, aunque el Vicepresidente de la entidad, Luis Vila, ya dejó en claro que no sería del agrado de la dirigencia mensana el posible formato.

El Torneo Federal A fue postergado para el mes de diciembre

En el Consejo Federal reina el desconcierto sobre cuál es la mejor manera de reiniciar las competencias bajo su órbita. Las sucesivas postergaciones y reprogramaciones así lo dejan en claro y ni siquiera trascendió un posible formato para conocer cómo se disputarían los torneos que deben definir ascensos a la Primera Nacional y al Federal A.

En las últimas horas se conoció que el Torneo Federal A no verá la luz hasta que la actual edición de la Primera Nacional no reinicie su competencia. Claro está, las autoridades del ente regido por AFA esperan conocer la forma de disputa del escalón superior para decidir los pasos a seguir. Además, un dato no menor, tiene que ver con la situación sanitaria de algunas provincias que aún siguen bajo el acecho del coronavirus. Mientras que algunas como Mendoza lograron bajar los contagios, otras siguen con sus números demasiado altos y es casi imposible pensar en retomar la práctica deportiva sin correr riesgos.

El Globo trabaja desde hace más de 45 días y sufre las consecuencias económicas del parate.

Según cuentan allegados al CF, la reunión para intentar definir cuál será la forma de disputa y cuándo retornaría la competencia estará atada a la decisión final que tome AFA sobre la Primera Nacional. Luego, posiblemente el próximo viernes, se lleve a cabo una reunión decisiva para los clubes.

Claro está, el tema de los viajes y los alojamientos estarán dentro de la orden del día. La vuelta del transporte público y las flexibilizaciones que muestren las distintas provincias también puede ser determinante para lo que vendrá.

“No podemos culpar a nadie porque es responsabilidad nuestra todo esto. Nunca el Consejo Federal dijo que comenzáramos a entrenar. Fuimos nosotros los que decidimos empezar. El Consejo Federal no tiene nada que ver en esto”, explicó Omar Sperdutti, presidente del Deportivo Maipú. Y agregó: “Estamos en medio de una incertidumbre muy grande. Nosotros estamos ansiosos y nos vamos a jugar la vida; sea en noviembre, diciembre o cuando sea. A las dos de la mañana, a las cinco, y en la cancha que sea”.

El Federal Amateur reiniciaría recién en enero

El Consejo Federal tampoco determinó la forma de disputa ni la fecha de reinicio del Torneo Regional Federal Amateur, donde cuatro equipos mendocinos esperan novedades. Y aunque se había anunciado que podría haber fútbol oficial antes de diciembre, en las últimas horas trascendió que el retorno será en enero.

FADEP y San Martín son dos de los cuatro mendocinos que sufren las desaveniencias del CF. Los Andes (CUSTOM_CREDIT) | Los Andes

“Esto nos genera un perjuicio deportivo porque ya teníamos la programación realizada y los jugadores están acá. Ahora tenemos que reestructurar todo. Además, nos complica desde el punto de vista económico. Nos genera un inconveniente importante”, dijo Gabriel Mostaccio, presidente de San Martín.