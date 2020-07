Un protocolo de costos excesivos

El miércoles pasado, la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió el protocolo para el regreso a los entrenamientos de los jugadores en medio de la pandemia de coronavirus, que será enviado al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. La Comisión volverá a reunirse en las próximas semanas para trabajar en otro protocolo destinado al fútbol infanto juvenil.

Además de las consideraciones médicas respecto de la reanudación del fútbol, dicho protocolo sanitario COVID- 19 contiene un punto que ya generó controversias en los equipos del ascenso, dado que sostiene que el costo total que cada entidad debe afrontar es de aproximadamente 750.000 pesos mensuales para realizar los testeos al plantel profesional.

El costo estimado de cada prueba es de 1.500 pesos y la AFA estipula hacer al menos cinco tests al mes a cada integrante. En promedio, unas 60 personas componen un plantel entre jugadores, cuerpo técnico, médico y personal auxiliar. En el gasto global también se prevé el costo operativo del proceso de detección: personal para la extracción, traslados a los distintos clubes, materiales específicos y condiciones de higiene.

Teniendo en cuenta la difícil situación de los clubes, la pregunta surge de forma natural: ¿Cómo serán las reglas para las instituciones del interior del país? De eso justamente opinaron los diferentes dirigentes de los clubes mendocinos consultados por Más Deportes (ver aparte) y todos coincidieron en la necesidad de contar con la ayuda del ente madre para la aplicación efectiva del protocolo y, sobre todo, de los tests.

Rafael Giardini, Presidente de Huracán LH, cree que habrá cambios para los equipos de categorías de ascenso.

Según publicó el sitio Ascenso del Interior, el Federal A seguirá lo estipulado por AFA, ya que la categoría estuvo representada en las reuniones por Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever; y Fernando Alday, médico de Estudiantes de San Luis.

En cuanto a los testeos, aunque todavía no está especificado que tipo de pruebas se realizará (se consultará con diferentes epidemiólogos), trascendió que la AFA está trabajando en obtener los recursos para absorber los costos de los mismos.

Mientras que para los traslados, la intención es que sea de manera individual y directa al lugar de entrenamiento. Si algún jugador no posee movilidad propia, podría implementarse de un servicio “puerta a puerta” con empresas locales que se ocupen del mismo y que cumplan con los medidas sanitarias correspondientes. Para los que poseen vehículo, según reza el protocolo, no podrán transportar más de dos personas.

Daniel Oldrá, Manager de Godoy Cruz, entiende que el protocolo solo está pensado para "equipos de Primera División".

Otro punto que se viene aplicando desde hace un tiempo es que si un club incorpora un jugador o DT oriundo de otra provincia, la institución en cuestión deberá hacerse cargo de cumplir los requisitos (permisos para circular) y, en la llegada del individuo al destino, respetar las disposiciones sanitarias de aislamiento.

En cuanto al Torneo Regional y las Ligas del Interior utilizarían la base del documento confeccionado por AFA. Desde el Consejo Federal se trabaja en diferentes puntos y adecuaciones necesarias. Una vez aprobados los lineamientos por los organismos de salud, será comunicado a las ligas y por ende, a los clubes, tanto el hecho por AFA como las regulaciones especiales del Consejo Federal.

Las ligas tendrán la posibilidad de elaborar un protocolo propio (tal como hizo hace un tiempo la LMF), teniendo en cuenta las recomendaciones de entidades superiores y organismos de salud provinciales o municipales. No habrá testeos pero sí deberán extremarse los cuidados, tanto en el club como en la vida cotidiana.

Según se supo, habría controles de temperatura al llegar los entrenamientos y deberá respetarse lo elaborado por AFA y por el Consejo Federal en lo que respecta a utilización de vestuarios o espacios comunes.

Fernando Porreta, Presidente de Gimnasia y Esgrima, no cree que se pueda aplicar el protocolo bajo costos tan altos.

Por último, es necesario aclarar que no existe aún fecha cierta de retorno y recién se fijará luego de la aprobación de las recomendaciones médicas. Esto será en concordancia entre la AFA y el Gobierno Nacional, aunque está claro que recién podría llevarse adelante cuando todo el país se encuentre en Fase 4 de la pandemia.

Opinan dirigentes mendocinos:

“El protocolo presentado por AFA me parece que será viable para los clubes de Primera, pero para el resto de las categorías de ascenso me parece que es un poco caro”, Daniel Oldrá (Manager de Godoy Cruz).

“Se está trabajando bien, pero si hay que cumplir lo que se planteó en la reunión con la Comisión Médica no lo veo cercano y es un problema. 750 mil pesos es mucho dinero”, Fernando Porretta (Presidente de Gimnasia y Esgrima).

“Seguro habrá cambios o elasticidad en el protocolo para los clubes de ascenso. Porque disponer de 750 mil pesos por mes y más en estos tiempos tan difíciles, será imposible”, Rafael Giardini (Presidente de Huracán LH).

“Me parece positivo que haya un protocolo para la vuelta al fútbol, pero será imposible llevarlo a cabo en las categorías más bajas y no sólo por los 750 mil pesos. ¿Quién los tiene?”, Hernán Sperdutti (Vicepresidente del Deportivo Maipú).

“No hay ninguna posibilidad de llevarlo adelante, salvo que se haga cargo la AFA. Los 750 mil pesos representan no menos que el 80% del presupuesto de un plantel. Si esto fuera obligatorio, San Martín no tendría la posibilidad de participar”, Gabriel Mostaccio (Presidente del A. C. San Martín).

Si a clubes más grandes se les complica en esta situación, imaginate a aquellos que no recibimos ingresos de AFA; se nos hará cuesta arriba afrontar los gastos del protocolo”, Sebastián Torrico (Presidente de FADEP).