Un piloto de Turismo Carretera tiene Covid y debió ser internado

Gastón Ferrante dio positivo de Coronavirus y se perderá la penúltima fecha de la temporada del Turismo Carretera en el autódromo de El Villicum. El piloto de Torino anunció la noticia en las redes sociales y espera poder ser de la partida en la última contienda, a disputarse en el escenario sanjuanino el 20 de diciembre.

“Hola a todo, quisiera contarles que lamentablemente he dado positivo de Covid-19. Me ha afectado bastante fuerte, con cuadros de fiebre y una neumonía bilateral que me ha obligado a internarme. Por suerte estoy estable y mejorando, afrontando este nuevo desafío. Ojalá pueda estar presente en la última fecha, con responsabilidad y escuchando mucho la sugerencia de los especialistas. Gracias amigos, familiares y a todos por los mensajes”, manifestó Ferrante en sus canales de comunicación.

El de Castelar se suma a Christian Dose, Julián Santero, Leonel Pernía, Facundo Ardusso y Juan José Ebarlín como los protagonistas del Turismo Carretera que cursaron la enfermedad. Además, otro piloto que contrajo el virus fue Nicolás Moscardini.

En la actualidad, el hombre del Di Meglio Motorsports marcha 33ro en el campeonato con 80.5 puntos. Sus mejores resultados en el presente campeonato fueron dos 20mos puestos en las competencias de Viedma y la primera carrera realizada en San Nicolás tras el parate de la pandemia.