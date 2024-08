Un nadador británico asegura que hay gusanos en la comida de la Villa Olímpica

Los Juegos Olímpicos de París 2024 continúan su andar y tiene los ojos del mundo puestos allí, por lo cual se ha transformado en un evento que no está sujeto a durísimas críticas por parte de diversos atletas.

En las últimas horas, una nueva polémica vuelve a poner al certamen olímpico en el centro de la escena y está relacionada con una contundente denuncia por el estado de la comida que reciben los deportistas.

Adam Peaty, nadador británico

Se trata de Adam Peaty, quien criticó a los organizadores de los Juegos Olímpicos por no brindar una alimentación adecuada a los deportistas. Peaty, de 29 años, demostró su descontento por la calidad y cantidad de alimentos disponibles para consumir. “El servicio de catering no es lo suficientemente bueno para el nivel que se espera que tengan los atletas. Tenemos que dar lo mejor de nosotros”, aseguró atleta que finalizó cuarto en el relevo combinado de 4x100m en la última noche de la competición de natación.

Luego el nadador británico lanzó una fuerte acusación a la organización a través de un medio de su país y apuntó contra los compromisos climáticos de París 2024, como los de hacer que el 60 por ciento de todas las comidas servidas en la villa olímpica no contengan carne y un tercio sea a base de plantas han dificultado que muchos atletas mantengan su dieta normal. “La narrativa de la sustentabilidad lo único que ha hecho ha sido castigar a los atletas. Quiero carne, necesito carne para rendir y es lo que como en casa ¿Por qué debería cambiarlo? Yo como pescado, y la gente ha estado encontrando gusanos en los pescados. Eso no está bien”, afirmó el atleta.

Luego, el campeón de Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020 añadió: “El catering no es lo suficientemente bueno para los atletas, y no nos permiten rendir de la mejor manera. Necesitamos lo mejor para poder dar tanto como realmente podemos”. prosiguió Peaty quien comparó su caso con los otros juegos en los que participó: “En Tokio y en Río la comida fue increíble. Pero en esta ocasión no hay suficientes opciones de proteína, hay colas de 30 minutos para comer, esto debe ser estudiado en profundidad y detalle”.

Por último, el británico sentenció: “Hay un estándar que respetar, los mejores [deportistas] del mundo están aquí, y no los estamos alimentando como tal. Tan sólo busco que la gente mejor en sus roles y sus trabajos, y creo que los atletas son los mejores para vociferar esto”.

La contundente respuesta de la organización de París 2024

La denuncia pública de Adam Peaty no pasó desapercibida para el comité organizativo y la respuesta no tardó en llegar: “Hemos estado escuchando a los atletas y tomando su feedback con seriedad”, inició un portavoz.

“Desde la apertura de la Villa Olímpica hemos estado trabajando para adaptarnos a sus pedidos y proactivamente responder al creciente uso de los restaurantes de la Villa, así como a las observaciones de los atletas durante los primeros días”, argumentó el vocero, quien destacó: “Como resultado, las cantidades de ciertos productos han incrementado significativamente y más empleados han sido contratados para lograr que el servicio sea entregado con fluidez”.