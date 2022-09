Un matemático pronosticó al próximo campeón del Mundial Qatar 2022 tras acertar en Brasil 2014 y Rusia 2018

El mundo de las apuestas recauda millones sobre quién será el campeón en el Mundial de Qatar 2022. Pues resulta que un tal Joachim Klemen, analista financiero desde hace más de 20 años en Liberum Capital Ltd, predijo, por tercer Mundial consecutivo, qué selección levantará el trofeo.

Klemen, quien acertó en que Alemania se consagraría en Brasil 2014 y Francia en Rusia 2018, explicó que para sus éxitos no solo analiza el nivel futbolístico y estadístico de los jugadores y la selección, sino también otros rubros: el PIB del país, la población y la situación económica.

Joachim Klemen acertó a Alemania campeón en 2014 y a Francia en 2018

Quién será campeón en el Mundial de Qatar 2022

Según las conclusiones a las que llegó Joachim Klemen, el campeón de este Mundial será la Selección Argentina. De acuerdo a la fórmula matemática del corredor de bolsa, la Scaloneta eliminará a España en semifinales y a Inglaterra en la gran final, en una definición inédita y que significa mucho a nivel extra futbolístico.

Messi campeón de la Copa América con la selección argentina. (AP)

De todas maneras, el analista expresó: “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas”. Luego cerró en tono de broma: “Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”.

Argentina vs Inglaterra en Mundiales

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra es histórica, ya que excede lo deportivo, donde ambos países mantuvieron un conflicto bélico en la década del 80 para hacerse con la soberanía de las Islas Malvinas. Un hecho trágico para nuestro país que todavía no cicatriza.

En cuanto a sus enfrentamientos en Copas del Mundo, el primero se dio en cuartos de final de 1966, donde los ingleses eran locales y se impusieron por 1 a 0 con gol de Geoff Hurst. En dicho duelo el protagonista fue Antonio Rattin, quien fue expulsado y se negó a marcharse del campo.

Una postal muy suya en la selección argentina, detrás de Rattin.

El siguiente se llevó a cabo el 22 de junio de 1986, donde Diego Armando Maradona brilló demostrando toda su picardia (el famoso gol con la mano en el 1 a 0) y su inigualable talento (el mejor gol de la historia para el 2-0). Finalmente, Gary Lineker descontó para los ingleses y Argentina pasó a semifinales.

El gol con la mano que Diego Maradona le hizo a Peter Shilton, que nunca lo perdonó.

En poco más de 10 segundos, Maradona recorrió 52 metros, gambeteó a cinco rivales y marcó "el gol del siglo".

En 1998 se reeditó otro duelo por los octavos de final, donde hubo empate por 2 a 2, con tantos de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para nuestro país y goles de Alan Shearer y Michael Owen para los europeos. En este David Beckham se fue expulsado y en la tanda de penales, los dirigidos por Daniel Passarella se impusieron por 4 a 3 para acceder a cuartos de final, donde cayeron contra Holanda.

La infantil expulsión de David Beckham en Francia 98

El último choque mundialista se dio en Corea-Japón 2002, por la segunda fecha de la fase de grupos, donde Beckham convirtió de penal el único tanto del partido. Posterior a este encuentro, Argentina empató con Suecia y quedó eliminada.