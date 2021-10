Un jugador del Tottenham hizo parar el partido para que asistieran a un hincha que se estaba muriendo

Momento de tensión y preocupación se vivió el domingo en todo el estadio Saint James Park, cuando transcurrían 41 minutos del primer tiempo del partido entre el Newcastle y el Tottenham, por la fecha 8 de la Premier League.

El jugador español Sergio Reguilón se percató de que algo ocurría en la tribuna y de inmediato le indicó -con desesperación- al árbitro que una persona del público se había descompensado. El árbitro asintió y paró el partido. Los mismos jugadores pidieron al médico del equipo local que asistiera al hincha con un desfibrilador, con el cual finalmente lograron estabilizar a la persona.

#Neurona ⚽️ El futbolista, Sergio Reguilón, ex Real Madrid pidió al arbitro parar el juego porque vio a un aficionado con una crisis cardíaca. Los equipos médicos de ambos clubes que jugaban llegaron a la zona incidente, a pesar la televisación no difundió más imágenes de ello. pic.twitter.com/ZbLvqfJMVM — NeuronaSV (@NeuronaSV) October 18, 2021

El resultado quedó como algo anecdótico (ganó el Tottenham 3-2) porque la actitud de ambas escuadras fue ejemplar, anteponiendo la vida humana y la necesidad de socorrer al aficionado por sobre la competencia.

Días después, Reguilón contó al show televisivo español El Larguero cómo vivió ese momento.

“Me di cuenta de que algo pasaba en la grada. Era en la banda que estaba jugando. Había dos personas como levantando los brazos, y el campo justo en ese momento estaba en silencio. Un fan que estaba en la grada le estaba haciendo una RCP de forma muy intensa. Me quedé en shock porque estaba viendo cómo la gente estaba respondiendo. Por eso fui al árbitro para decirle que parara el partido porque se estaba muriendo una persona”, reveló este lnes el ex-Real Madrid.

El lateral izquierdo explicó que fue tal el griterío de la gente que no pudo ignorar y cuando logró comprender lo que estaba ocurriendo en las gradas, corrió hacía el árbitro Andre Marrier: “Estaba tan nervioso que se lo dije de todas las maneras. En inglés y en español. Se lo dije a mi compañero Dier, que entiende bien español, porque yo no sabía decir desfibrilador. Yo hacía el gesto para que me entendiera bien”.

Desesperación en las gradas del estadio Sant James Park.

Luego, Reguilón confesó que fue tan angustiante lo que pasó que perdió el foco en el partido: “Me puse nervioso. Yo sé que en los campos hay desfibriladores y por eso se lo dije el árbitro. Algunos compañeros me vieron descentrado en el vestuario, porque estaba tocado. Incluso después del partido estaba un poco descompuesto. Mis compañeros me dijeron que me intentara centrar porque el partido parecía que iba a volver a reanudarse. Pero te quedas con el cuerpo muy mal”.

“Toda la gente que hubiera estado en mi posición, lo hubieran hecho. Si yo tuviera conocimientos de primeros auxilios, pues sí que te diría que podía haber ayudado un poco más. El árbitro me escuchó porque yo llegué estaba muy nervioso. Doy las gracias por que me hiciese caso”.

Por último el futbolista español de 24 años soltó un concepto por el cual lo hizo aún más el héroe del fin de semana en la Premier: “Siempre hay rivalidad en todos los campos, pero en la vida somos seres humanos. Lo más importante es que seamos humanos”.