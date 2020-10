Un jugador de Gimnasia tiene coronavirus y Maradona será hisopado el próximo lunes

Este viernes, Gimnasia y Esgrima de La Plata informó en las redes sociales que su delantero Nicolás Contín dio positivo en los tests de coronavirus. Rápidamente, la preocupación se trasladó a su entrenador Diego Armando Maradona. El astro argentino estuvo presente el pasado miércoles, cuando el Lobo visitó a San Lorenzo en el primer amistoso de preparación.

El delantero, que participó del segundo encuentro y convirtió el único gol de la victoria del equipo platense, tuvo contacto con el Diez.

“El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción, Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado”, reveló en las redes sociales Sebastián Sanchi, del cuerpo de prensa de Maradona.