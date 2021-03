Un jugador de Camerún se quedó afuera de la convocatoria de su selección por un insólito motivo

Eric Maxim Choupo-Moting, jugador del Bayern Múnich, no fue convocado por su selección de Camerún por un insólito error en la Federación y es que enviaron incorrectamente el correo en el que solicitaban al futbolista para ser llamado en esta Fecha FIFA.

De acuerdo al diario alemán Bild, el atacante nunca fue notificado para concentrarse con su selección, pues no recibió el correo ya que la Federación de Camerún mandó el mail a un destinatario diferente... A ellos mismos.

Recién este lunes se dieron cuenta del error cometido y esto se dio debido a que el técnico Antonio Conceicao pensó que el jugador de los bávaros había ignorado la invitación; esta noticia causó molestia en el padre de Choupo-Moting y su agente.

“La federación se puso en contacto conmigo para averiguar qué estaba pasando. Me puse en contacto con el Bayern y me confirmaron que no habían recibido la notificación. Al parecer, enviaron la invitación a la dirección de correo electrónico incorrecta y no se dieron cuenta hasta el lunes. Es una falta de profesionalismo” , expresó Camille Just Choupo-Moting para el canal de televisión Naja.

Ahora Eric Maxim Choupo-Moting se perderá los próximos dos partidos de Camerún para la clasificación de la próxima Copa de África.