Un juez mendocino en el inicio de la Libertadores

Ayer, cuatro árbitros argentinos tomaron un vuelo con destino a Santiago de Chile, donde desde el 15 al 23 de setiembre estarán arbitrando partidos correspondientes a la Copa Libertadores en ese territorio. Y entre los jueces argentinos que abordaron el vuelo de Aerolíneas Argentinas se encuentra el mendocino Cristian Navarro, quien oficiará de árbitro asistente de Darío Herrera y Mauro Vigliano (el otro juez de línea es Julio Fernández).

Apenas pisó suelo chileno, el oriundo de San Martín, junto al resto de la delegación argentina, se instaló en un hotel de la capital chilena para iniciar la cuarentena exigida por el Gobierno trasandino para poder estar listos para los dos partidos programados para la primera semana: Colo Colo vs. Peñarol, 15 de septiembre, por la tercera fecha de Grupo C; y Universidad Católica vs. Gremio, el 16, por la misma jornada del grupo E.

“Estoy feliz de poder volver a una cancha y a trabajar. Soy un apasionado del fútbol y de esta profesión. Tengo muchas expectativas, tal como puede haberle sucedido a tantos otros profesionales que reiniciaron tras la cuarentena sus actividades. Hay un poco de incertidumbre respecto de los cuidados y los protocolos, pero en nuestro caso estamos muy cuidados y hay que destacar la predisposición de Conmebol para estar en todos los detalles”, contó Navarro, quien forma parte de un equipo de 80 árbitros sudamericanos, quienes serán los encargados de dirigir las cuatro fechas que restan de la primera fase de esta competencia.

Empecé a entrenar hace 60 días en el Campus La Cofradía, junto al profe Juan Morganti. Esto es un trabajo de equipo y estoy con muchas ganas de empezar a dirigir

“Viaje en auto a Buenos Aires el jueves y hoy (por ayer) emprendimos vuelo a Santiago (de Chile). Antes de salir de Mendoza tuve que hacerme el hisopado correspondiente. Ahora hemos iniciado la cuarentena y veremos la posibilidad de seguir entrenando con los cuidados pertinentes. Tenía muchas ganas de volver a dirigir y disfrutar de esto que tanto me gusta. Espero con ansias el día del reestreno”, explicó Navarro.

Además de Navarro y sus compañeros, otros nueve árbitros argentinos emprenderán viaje a Brasil, donde dirigirán los partidos correspondiente a la fase de grupos de equipos de ese país: los árbitros principales Fernando Rapallini, Patricio Loustau, Facundo Tello y Juan Pablo Belatti y los jueces asistentes Ezequiel Brailovsky, Diego Bonfa, Gabriel Chade, Pablo González y Facundo Rodríguez. Además, Néstor Pitana viajará a Asunción, Paraguay.

-Será una experiencia extraña esto de volver a dirigir, por Copa Libertadores, sin público en las tribunas...

-Veremos cómo es dirigir sin público, aun cuando hemos tenido alguna experiencia parecida, sin dudas que será diferentes. Por supuesto, es hermoso dirigir a cancha llena y cualquier elegiría hacerlo así, pero tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos. Lo importante es que estamos con muchas ganas de dirigir y trabajando para minimizar el margen de error.