Un jubilado de 68 años reparte currículums escritos a mano porque no llega a fin de mes

Un jubilado de 68 años, que vive en la ciudad de Carlos Paz, en Córdoba, decidió salir a buscar trabajo para poder cubrir sus gastos. Rubén cobra 58 mil pesos por mes y hasta el 2022 trabajó como taxista.

Según informó el Doce tv, Rubén trabajó muchos años en Mar del Plata, pero hace nueve se mudó a la villa serrana. En la actualidad comparte casa con su madre de 91 años ya que con el dinero que cobra no le alcanza para vivir solo.

Gentileza El Doce tv

Frente a esta situación, decidió confeccionar un curriculum de puño y letra y los comenzó a repartir en hoteles, supermercados, locales mayoristas y otros negocios de Carlos Paz.

Solo una persona le respondió y le dijeron que estarían en contacto. No obstante, un usuario le tomó una fotografía al CV de Rubén y esa imagen se viralizó rápidamente.

“Soy jubilado y con lo que gano no me alcanza para vivir”, escribió el ex taxista en el final de su hoja de vida. Este detalle llamó la atención de los usuarios que se conmovieron con la historia

“Uno se siente descartable”

En una breve entrevista con El Doce tv, Rubén dijo que “tiene salud suficiente para poder trabajar” y que no quiere depender económicamente de su madre.

Además, dijo que esta situación lo hacía sentir mal por tener que salir a buscar trabajo a su edad. “Siempre hay problemas con la edad porque buscan a jóvenes. Uno se siente descartable”, confesó.