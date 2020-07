Un histórico de Godoy Cruz, que salió de las inferiores de Boca, revivió el día de las camisetas con fibrón

Hace 36 años (8 de julio de 1984) a Boca le tocó vivir una de las situaciones más particulares de su historia: por un paro de los jugadores profesionales, el xeneize presentó un equipo con juveniles y con camisetas que tenían dibujado los números con fibrón.

En el segundo tiempo ante Atlanta, Boca salió a jugar con la camiseta tradicional.

En ese equipo jugó un jóven Javier Franco, quien luego de que Boca lo dejara libre viajó a Mendoza y nunca más se fue. Este volante por derecha llegó al Atlético Argentino de la mano del “Pichón” Rodríguez que en ese momento jugaba en el “Boli”, después pasó a Huracán Las Heras para luego escribir sus mejores páginas en el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, donde logró el ascenso al Nacional B.

Franco habló con Los Andes y contó lo que vivió en esa época en Boca: “Fue una época complicada y ese partido expuso la situación que se estaba viviendo en el club, después que se fue Diego Maradona. Yo vivía en La Candela (pensión de inferiores y concentración de Primera) y había noches que no teníamos para cenar... un día se rompió una bomba de agua y nos dijeron que nos teníamos que ir a otro lado porque no tenían plata para arreglarla. Así de mal estaba Boca”, confesó.

Ese equipo de juveniles: Marco Dos Santos, Rubén Manfredi, Jorge Latorre, Nestor Tessone, Walter Medina y Javier Franco. Agachados: Roberto Fornes, Fabián Peruchena, Gabriel Vales, Denny Ramírez y Gustavo Torres.

Sobre el partido con Atlanta y las camisetas, Franco contó: “Ese día ante Atlanta estaba en duda si el plantel de Primera se presentaba por la huelga, ya que a los jugadores se les debía casi un año de sueldos, y como en Boca estaban rematando todo, la gente de utilería llevó la indumentaria a La Candela”.

Pero también confesó una situación que podría haber cambiado la historia: “Cuando estábamos para jugar, el árbitro Juan Bava ordenó que Boca jugara con camiseta clara porque Atlanta tenía oscuras y las únicas que teníamos eran esas blancas que la usábamos para entrar en calor y ahí surgió lo de los fibrones. Si el árbitro hubiera dejado que jugáramos con la azul y amarilla, nadie hablaría de esta historia y nadie conocería lo que se estaba viviendo en el club”.

Franco fue una pieza fundamental de ese equipo. Villalobos, de Luca, Lentz, Vargas, Cuello, Iglesias, Oldrá Abaurre y Manchado. Agachados: Pereyra, R, Almeida, Marcucci, O. Almeida, Franco, Naves y Nuñez.

El volante que brilló en el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, que se retiró sorpresivamente a los 31 años, contó cómo pasó esa mala época en Boca: “La gente de mi pueblo (Hughes, sur de Santa Fe, el mismo de “Nacho” Scocco) juntaba mercadería para que pudiéramos comer”.

En ese equipo jugaban: Gazzaniga, Lamolla, Barrios, Franco y Funes. Agachados: Corro, Rodríguez, Escobar y Navarro.

También contó cómo fue jugar en ese Boca con tantas figuras: “En aquella época llegaron entrenadores como Carmelo Faraone, o el “Zurdo” López y traían 10 o 15 jugadores. Boca llegó a tener casi 50 jugadores profesionales (con contrato). A mí me dejaron libre y no tuve muchas chances de jugar porque ese Boca tenía grandes jugadores en el medio como el “Chino” Benítez, Pasucci, Abel Alves, Ariel Krasouski y no teníamos muchas chances de jugar. Por suerte después apareció Mendoza en mi vida”.

Hoy pasa sus días manejando una empresa dedicada al rubro gastronómico y añora (o no tanto) sus años de jugador.