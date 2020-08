Un hipermercado desmintió el comunicado del Tomba: cómo se habría contagiado de Covid-19 Valentín Burgoa

Un reconocido hipermercado de Guaymallén salió al cruce de la versión que hiciera pública el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en cuanto al contacto estrecho que sería el nexo epidemiológico del futbolista Valentín Burgoa, contagiado de coronavirus.

La institución deportiva, en su comunicado de la noche de domingo, sostuvo que “en el día de la fecha el jugador Valentín Burgoa ha dado positivo de coronavirus, con nexo epidemiológico con el caso de Walmart de Dorrego”.

El comunicado del Expreso

Ante esta versión, Walmart también difundió su comunicado

“En relación a la misma, como compañía, queremos desmentir que exista necesariamente ‘nexo epidemiológico con el caso de Walmart de Dorrego’, asegura la empresa en el inicio del comunicado emitido hoy, en referencia a la confirmación de covid-19 positivo en el jugador de Godoy Cruz, Valentín Burgoa.

“La comunicación de mencionada entidad tiende a sugerir un punto focal que tendría a nuestra tienda en su origen, cuando la relación verifica fue de orden inverso: frente al resultado positivo del jugador en cuestión, nos vimos en la obligación de aislar preventivamente, el sábado, a colaboradores que pudieron haber mantenido contacto estrecho con él”, se expresa.

Y explica: “Ese día, una colaboradora de nuestra tienda de Dorrego nos comunicó que el novio de su hija, quien también trabaja como personal temporario externo en la tienda, había dado COVID19 positivo el viernes y estaba a la espera de resultados, siendo el novio el jugador en cuestión. Ambas, madre e hija, fueron aisladas inmediatamente sin presentar síntomas por protocolo”.

“En este sentido, nos interesa resaltar que no solo no existieron contactos entre ninguna de las dos mujeres mencionadas y el colaborador aislado la semana pasada por COVID19 positivo en nuestra tienda (así como con ninguno de los aislados preventivos vinculados al caso), sino que tampoco compartieron horarios en la sucursal, a la vez que el último contacto del jugador con su novia habría sido, según los relatos en cuestión, hace más de 9 días”, agrega.

Y se concluye: “Lamentamos declaraciones que solo generan confusión, que nos mencionan en un rol que no parece ser consistente con la secuencia de los hechos, a la vez que no contribuye en la identificación y trazabilidad correcta de la cadena potencial de contagios, con el riesgo que puede generar al no evaluarse focos alternativos de contagio”.