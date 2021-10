Un futbolista uruguayo sueña con conocer al conductor Marcelo Tinelli: “Es mi ídolo desde niño”

Un gol agónico de Leandro Reymúndez le dio la victoria 2-1 a Cerro sobre Atenas en la segunda división del fútbol uruguayo. El delantero, eufórico por su hazaña, se dirigió corriendo hacia las cámaras, se levantó su camiseta dejando al descubierto una frase dedicada a Marcelo Tinelli.

“Marcelo Tinelli, me gustaría conocerte, sos mi ídolo”, decía la leyenda de la remera de Reymúndez, diseñada para la ocasión en que le tocara convertir un gol y así poder mostrársela al mundo.

GRACIAS DIOS POR ESTE MOMENTO, FELIZ POR LA VICTORIA Y POR EL GOL...



TODO VA A ESTAR BIEN



AHORA AYÚDENME A CONOCER A MI ÍDOLO @cuervotinelli 😛



📷 @YeSegade_21 pic.twitter.com/xLOwJajO7Z — Leandro Reymundez (@lea_reymundez) October 5, 2021

El festejo del futbolista uruguayo de Cerro fue acompañado de un posteo en las redes sociales que le llegó a Tinelli. El presidente de la Liga Profesional de Fútbol y conductor de Showmatch leyó la dedicatoria de Reymúndez en el programa y lo recibirá para cumplirle el sueño.

Que emoción Leandro querido!! Por favor, quiero conocerte yo también!! Combinemos cuando vaya para Uruguay o te venís para acá. Felícitaciones por el gol y por la hermosa familia ❤️ https://t.co/MNZTwWnYoH — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 5, 2021

“Qué emoción Leandro querido. Quiero conocerte yo también. Combinemos cuando vaya para Uruguay o te venís para acá”, escribió Tinelli en su cuenta de Twitter.

La admiración que siente Reymúndez por Tinelli

Leandro Reymúndez contó por qué admira a Marcelo Tinelli y lo tiene como un ídolo desde su niñez. “Lo admiro de chico y se ha convertido en mi ídolo. Tinelli y su entorno toda la vida han ayudado a gente de cierta manera. Cuando estaba triste y angustiado miraba sus programas, las jodas sanas y divertidas, y con su forma de ser me sacaba una sonrisa. Solo quiero conocerlo y abrazarlo y decirle gracias. No me importa lo que opine la gente, aprendí a vivir mi vida y solo mi vida”, escribió.

GRACIAS @cuervotinelli POR RESPONDER... espero pronto se pueda dar y poder decirte GRACIAS personalmente 🤩💪🏼 pic.twitter.com/8OHLQ0Ow4C — Leandro Reymundez (@lea_reymundez) October 5, 2021

Luego, el jugador de 29 años, confirmó que conocerá al presidente de San Lorenzo: “Hace un rato me escribió Tinelli y luego me llamó el Chato Prada para decirme que me iban a llamar del programa. No puedo creerlo. Lo admiro desde niño, él no lo sabe pero cuando estaba en Chile a mi me hizo muy bien ver su programa”.