Un exjugador se ilusiona con que se eliminen los cabezazos en el fútbol en diez o quince años

Ryan Mason es un exfutbolista que se tuvo que retirar tras sufrir una fractura de cabeza en 2017, en el partido entre el Hull City y el Chelsea, y desde aquel entonces se ha dedicado a hablar de los peligros que conllevan los golpes en esa zona. Así, en las últimas horas, el exmediocampista de 29 años se refirió al tema en un medio británico y dijo que cree que los cabezazos dejarán de existir en el deporte más popular del mundo.

“No me sorprendería que en 10 o 15 años no hubiera cabezazos en el fútbol”, dijo Mason en declaraciones a la cadena británica BBC. Y agregó: “No tengo muy claro que los futbolistas sean conscientes del potencial daño que tiene esto. Cuanta más investigación se haga y cuanto más se eduque a los futbolistas en este tema, mejor”.

El peligro de los golpes de cabeza en el fútbol inglés se ha puesto de relevancia en las últimas semanas tras la fractura de cráneo que sufrió el futbolista mexicano Raúl Jiménez en un partido ante el Arsenal.

Además, varios exjugadores han firmado una carta, dirigida al Gobierno, pidiendo que se estudie más a fondo la relación entre los cabezazos y la demencia, a colación de la muerte por esta enfermedad de Nobby Stiles, campeón del mundo con Inglaterra en 1966, y de que Bobby Charlton anunciara que la padece hace escasos meses.