Un exjugador del Manchester United reveló que lo obligaron a fingir sexo frente a Roy Keane y David Beckham

El Manchester United es el equipo que más ligas ganó en Inglaterra y es considerado, junto al Liverpool, como el club más grande de la isla británica. Lo cierto es que este equipo tuvo su momento de gloria desde mediados de la década del 90 hasta principios de los 2000, con Alex Ferguson al frente de la dirección técnica.

Uno de los que disfrutó parte de este proceso fue Daniel Nardiello, quien era juvenil en ese entonces y ahora, con 40 años y retirado de la actividad profesional, reveló crudas confesiones ante los medios locales.

Daniel Nardiello con la camiseta del Manchester United

El exdelantero de Coventry compartió vestuario con algunas de las mayores leyendas del club de Old Trafford, club en el que se unió en 1999 después de pasar por las divisiones inferiores del Wolverhampton.

La cruda confesión de Daniel Nardiello

Si bien Daniel Nardiello pasó la mayor parte de su estancia en el Manchester United de la Premier League a préstamo antes de irse de forma permanente en 2005 después de ser traspasado al Barnsley.

Lo cierto es que durante su tiempo en el club realizó una iniciación en la que supuestamente lo obligaron a fingir tener sexo con una mujer frente a dos leyendas del club como lo son Roy Keane y David Beckham.

Roy Keane, David Beckham y Ryan Giggs en la época dorada del Manchester United

En declaraciones al podcast Under The Cosh, Nardiello aseguró entre risas que su iniciación fue muy difícil: “La mía era la de tener que hacer el amor con una mujer imaginaria sobre la mesa. Algunos de nosotros tuvimos que hacer eso. Tenías que describir a la niña. Fue horrible. Ellos te preguntaban si era rubia, morena, con grandes pechos o no”, comenzó el futbolista.

Daniel Nardiello con la camiseta del Manchester United

“Ellos te presionaban ‘¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo?’ Yo estaba rojo, fue horrible”, sostuvo el deportista, quien reveló que no todos los jóvenes fueron obligados a tener la misma iniciación que él.

El ex internacional de Gales dijo que un compañero de equipo tuvo que jugar el “juego de la cuchara” con David May: “Los dos se ponían cucharas en la boca y trataban de golpearse en la cabeza tan fuerte como podían. Sin embargo, cuando era el turno de May, Ryan Giggs golpeaba furtivamente al joven en la cabeza”, sentenció.

Daniel Nardiello y Roy Keane en la época dorada del Manchester United

Durante su tiempo en los Red Devils, Nardeillo nunca disputó la Premier League , pero sí apareció en la Copa de la Liga y la Champions League. A lo largo de su trayectoria, Daniel pasó por diversos clubes del ascenso como el Exeter City, Rotherham United, Bury y Bangor City.