Un ex jugador de Godoy Cruz involucrado en un escándalo en Paraguay: “Sin pagar no dan la vuelta”

Este fin de semana se definió el campeonato del fútbol paraguayo, que vio como Libertad se consagraba al vencer 1-0 a C. Porteño, en el partido correspondiente a la fecha 21 Torneo Apertura 2022.

El clásico paraguayo se vivió con mucho tensión y polémica al ser expulsados tres jugadores del elenco visitante, lo que ocasionó la ira del conjunto azulgrana. Uno de los episodios fue protagonizado por Claudio Aquino, jugador argentino y ex Godoy Cruz, quien realizó un increíble gesto al retirarse expulsado del encuentro.

Libertad salió campeón en Paraguay

El futbolista vio la doble amarilla y posterior roja, eso produjo que se enloqueciera y protestara desmedidamente contra el árbitro José Méndez. Pero Aquino no se quedó con eso, porque al salir hizo un gesto a los hinchas de Libertad y se lo pudo escuchar claramente decir “Si no pagan, no dan la vuelta”, acompañado de algunos contundentes movimientos con la mano.

Doble amarilla en 3 segundos 🤣 pic.twitter.com/JMfIa8otat — #SomosCERRO 🌪❤️💙 (@SomosCERRO) June 26, 2022

En el estadio Tigo La Huerta, Libertad se consagró campeón por vigésimo segunda vez en Paraguay. La solitaria anotación del partido la anotó Bautista Merlini, cuando el reloj circulaba por el minuto 90+2.

El gol de Merlini consagró a Libertad

De esta manera Daniel Garnero cosechó su 7° título como entrenador en el fútbol de Paraguay: Desde su primera experiencia en Sol de América en 2015, el legendario ex enganche de Independiente se coronó en Guaraní, en Olimpia en 4 oportunidades y en Libertad por duplicado.