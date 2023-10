Un ex goleador de la Selección Argentina y gloria de River suena como DT de Racing

Hernán Crespo, ex técnico de Defensa y Justicia, se quedó sin trabajo en Qatar, luego de que el Al-Duhail perdiese frente a Persépolis, por 1 a 0, por la Liga de Campeones de Asia, de esta manera, Hernán Crespo decidió poner fin a su estadía en el elenco qatarí de común acuerdo con la dirigencia, luego de tener una buena relación en los últimos días. El principal motivo fue la salida de algunas figuras de su equipo y que no llegaron los refuerzos que pidió en su momento. No hubo vuelta atrás.

El ex goleador de la Selección Argentina, dejó el Al-Duhail luego de dirigir al equipo Qatarí en 48 partidos. Los números de Valdanito desde que asumió como DT en marzo de 2022 fueron más que positivos: logró 34 victorias, 6 empates y apenas 8 derrotas. Además, consiguió 3 títulos durante la última temporada: la Liga, la Copa de la Liga y la Copa de las Estrellas.

Crespo, buscado por Racing.

La repentina salida del técnico argentino pareció no agarrar por sorpresa a los directivos del Al-Duhail, que ya tenían en carpeta el nombre de su reemplazante: Christophe Galtier, el ex entrenador del PSG.

Un sustituto de lujo para un club que mantiene un fuerte vínculo con los dueños del París Saint Germain.

Crespo, el candidato

La partida de Hernán Crespo del Al-Duhail coincide con un sondeo que realizó en las últimas horas la dirigencia de Racing con uno de los colaboradores de Valdanito. Tras la renuncia de Fernando Gago luego de la derrota en el clásico ante Independiente, el ex delantero de River apareció como uno de los principales candidatos para dirigir al club de Avellaneda. También suenan dos nombres más: el ex Boca Guillermo Barros Schelotto y el DT de Independiente del Valle, Martín Anselmi.