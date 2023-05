Un ex capitán de Uruguay disparó contra la Scaloneta: “a Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo”

Luego de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, varias fueron las veces que se alzaron tratando de opacar el título obtenido por Lionel Messi y la Scaloneta.

En las últimas horas el que apuntó fuerte contra la Albiceleste fue el ex capitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, quien aseguró que los arbitrajes favorecieron a los dirigidos por Lionel Scaloni.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, dijo Lugano en una entrevista que brindó al programa radial uruguayo Fútbol por Carve (Carve Deportiva AM 1010).

“No voy a hablar de los arbitrajes del Mundial porque fueron una vergüenza. A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. 4 de los 5 penales que le cobraron no fueron”.



También disparó contra el VAR: “Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también... Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, se explayó el uruguayo.

También dejó su opinión de la llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica de la Celeste en reemplazo de Diego Alonso, Lugano destacó que el “Loco” podría darle un salto de calidad a un seleccionado que necesitaba un cambio: “Me causa mucho optimismo y me pone muy contento. Si bien soy hincha de los técnicos uruguayos, entiendo que hoy el fútbol está globalizado y hasta Brasil está mirando técnicos internacionales como Carlo Ancelotti (Italia) o Abel Ferreira (Portugal) cuando son los pentacampeones del mundo. De los técnicos que podíamos elegir los uruguayos, el más indicado es Bielsa. Desde mi punto de vista, por tener una filosofía de fútbol hasta de vida y trabajo que no es la nuestra porque somos mucho más conservadores, creo que nos va a sacar la modorra a todos por la forma que él tiene de trabajar”, analizó.