Un ex alto directivo de la AFA dijo que “Mascherano usó la amistad de Messi en la Selección”

Armando Pérez, ex presidente de Belgrano de Córdoba y ex presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, dialogó en distintos medios con motivo de los 10 años del descenso de River, tras la victoria de Belgrano. En su discurso, el ex dirigente apuntó al capitán de la Selección Argentina, de entonces, Javier Mascherano.

“Con Messi jamás fui crítico. Nunca dije nada, al contrario. Yo fui crítico, y soy, porque me parece que algunos jugadores lo utilizaban en algunas situaciones, por lo que creían que pensaba Messi”, comenzó Pérez en diálogo con La Oral Deportiva, por AM 630.

Y profundizó: “Yo asistí a algunas reuniones donde opinaban hasta del técnico que tenían que traer, pero no Messi. Eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo. Creo que Mascherano es el principal: usó la amistad con Messi, desde mi punto de vista”.

Gerardo Martino había dejado su cargo en la Selección y hubo una exhaustiva búsqueda de sucesor, hasta que Edgardo Bauza asumió el cargo aunque brevemente, ya que no llegó a terminar la Eliminatoria.

Al concluir la entrevista, Pérez tiró una frase que dejó pica: dejó entrever que Mascherano asumió su cargo en el Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA por si Scaloni termina decepcionando.