Juan Quintero of Argentina's River Plate, 8, scores his side's second goal against Argentina's Boca Juniors during extra time of the Copa Libertadores final soccer match at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Sunday, Dec. 9, 2018. (AP Photo/Andrea Comas)

+ Deportes Un diario inglés puso el River-Boca como el mejor clásico del mundo The Sun armó un ránking con los mejores clásico del mundo y el Superclásico ocupa el primer puesto por encima del Real Madrid- Barcelona. En el puesto 15 figura Independiente-Racing. Redacción LA



