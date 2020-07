Un campeón del mundo con España fue acusado por acoso sexual

David Villa, campeón del mundo con España en 2010 en Sudáfrica, fue denunciado por una chica que trabajaba en New York City de la Major League Soccer, club en el que jugó entre 2015 y 2018.

Hace poco menos de una semana, una joven identificada como Skyler B realizó una grave acusación en su cuenta de Twitter. En su publicación, la mujer relató reiterados episodios de acoso sexual por parte del ex delantero español, cuando ella trabajaba como empleada del equipo de la MLS.

Inmediatamente su denuncia pública trascendió en los medios de Estados Unidos y el club decidió abrir una investigación para aclarar la situación. Tras la repercusión que tomó el tema, este miércoles Villa publicó un comunicado en el que desmiente categóricamente lo sucedido y asegura que las acusaciones son “completamente falsas”.

“Pensé que estaba teniendo la oportunidad de toda una vida cuando obtuve esa pasantía. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba todos los putos días y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis héroes”, comenzó a describir Skyler B en un hilo que fue publicado en su cuenta.

El ex jugador del Barcelona negó todo todas las acusaciones.

Además, luego de la repercusión que tomaron sus declaraciones, agregó: “Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre”.

El club publicó un comunicado en el que asegura haber “tomado nota de las acusaciones realizadas por una ex trabajadora en las redes sociales”, y expresó: “Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto”.

Por su parte, el “Guaje” realizó su descargo y desmintió las acusaciones en un comunicado: “Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mí una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City, club que abandoné en el mes de diciembre de 2018. Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación”.

“Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí en Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas. No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC. Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del Club. Por lo tanto, es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio. Repito que estas acusaciones son totalmente falsas”, cerró.