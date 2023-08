Un campeón del mundo con Argentina podría irse a jugar a Arabia Saudita

El mundo del fútbol parece haber cambiado el paradigma y las grandes estrellas del firmamento están huyendo de Europa y recalando en otros horizontes impensados hasta hace un tiempo como son los Estados Unidos y Arabia Saudita.

Es precisamente es te último país el que está causando un gran dolor de cabeza a diversos clubes de todo el mundo, ya que oferta cuantiosas sumas por sus estrellas.

Presentación oficial de Neymar en Al-Ahly

En las últimas horas se supo que desde este país surge un interés avasallador por Rodrigo De Paul. El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 es el principal objetivo del Al-Ahli, un club que está dispuesto a desembolsar una suma millonaria para contar con sus servicios.

Quien es reticente a estos manejos modernos es el entrenador Diego “Cholo” Simeone, quien expresó su preocupación: “No hay nada dicho todavía porque aparece algún rico y te saca dos o tres jugadores. No podemos hacer nada”, sentenciaba el DT del Atlético de Madrid, sembrando incertidumbre sobre el futuro del equipo colchonero.

Rodrigo de Paul vivió en el departamento de Leo Messi

La millonaria oferta del Al-Ahli por De Paul

Tras su espectacular rendimiento con la camiseta de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul ha enamorado al mundo entero y se convirtió en uno de los blancos más codiciados de la liga saudí.

“Al-Ahli ha abierto conversaciones para fichar a Rodrigo de Paul. Él es el objetivo principal después de que colapsara el trato de Piotr Zielinski… Las negociaciones con el Atlético de Madrid no son fáciles, pero el Al-Ahli lo está intentando de verdad”, reveló el periodista especializado en traspasos de futbolistas, Fabrizio Romano a través de sus redes sociales.

Fabrizio Romano y la primicia de la venta de De Paul

Si bien el precio de la oferta es todo un misterio, se habla de que la suma destinada al volante sería superior a los 50 millones de euros.

Recordemos que este club saudí estuvo activo en el mercado de pases y sumó a otras estrellas como Édouard Mendy, ex arquero del Chelsea, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin (ex Newcastle) Franck Kessié (ex Barcelona), Rober Ibáñez (ex Roma) y Merih Demiral (ex Atalanta). Vale la pena mencionar que este equipo es uno de los cuatro comprados por el Fondo Público de Arabia Saudita y no tendría reparos en comprar el pase del campeón del mundo.

Riyad Mahrez del Manchester City aplaude frente a la afición tras el duelo de semifinales de la Copa FA ante el Sheffield United en el Estadio Wembley el sábado 22 de abril del 2023. El viernes 28 de julio del 2023, Mahrez firma con el Al-Ahli de Arabia Saudí. (AP Foto/Alastair Grant)

