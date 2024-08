Un atleta generó debate sobre la gastronomía olímpica al denunciar que hay alimentos en mal estado

El nadador británico Adam Peaty, triple campeón olímpico y ganador de la medalla de plata en París 2024, liquidó a la gastronomía de la Villa Olímpica y denunció que los alimentos no estaban en buen estado.

“La nutrición no es lo suficientemente buena para el nivel que se espera de los atletas. Al fin y al cabo, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos”, expresó Adam Peaty. El europeo comparó la cocina de los Juegos Olímpicos de París 2024 con ediciones anteriores, dijo que la alimentación de los deportistas olímpicos en Tokio 2020 y Río 2016 había sido “increíble”.

Remarcó la importancia de la carne en su dieta, la misma le sirve para competir en el alto rendimiento y que es producto que más consume en su casa. Además, destaco que en la cocina de la Villa Olímpica faltaban productos como huevos, pollo y ciertos hidratos de carbono.

Cena compartida por los deportistas argentinos en la Villa Olímpica de París 2024. (Comisión de atletas del COA)

Adam Peaty finalizó con una picante frase que apuntó contra la organización de la gastronomía: “me gusta el pescado, pero la gente se ha encontrado gusanos. Eso no es bueno. Sólo quiero que la gente tenga las mejores condiciones”.

El estado general de la Villa Olímpica

Recientemente se filtraron imágenes del nadador Thomas Ceccon durmiendo en el pasto. Esto avivó aún más la polémica sobre las instalaciones de la Villa Olímpica. El campeón olímpico y conocido como el “rey de la espalda” fue visto durmiendo una siesta en un parque cercano a la Villa Olímpica, una escena sorprendente para un atleta de su calibre.

Las críticas surgieron a partir de los comentarios del propio nadador italiano, quien afirmó: “En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto. No es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben”.