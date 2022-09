Turismo Carretera: Oscar Aventin volvió a recorrer los boxes

Invitado por el Club de Volantes Entrerrianos, Oscar Aventin estuvo en la fecha que el Turismo Carretera realizó en el autódromo de Paraná. De esa forma, el ex presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) regresó para asistir en una competencia de la categoría.

Oscar Aventin volvió a una carrera del TC

Aventin fue entrevistado por Carburando y se refirió a la actualidad del Turismo Carretera: “Veo bien al TC. Esta carrera es un suceso. Pasó la pandemia y la locomotora del automovilismo fue el TC. La actividad no se detuvo y el balnce es positivo”.

“Me gustaría que estuviera Carburando con el TC. Será por el tiempo que estuvo con la categoría. Para mí toda la gente de Carburando, encabezada por Cacho (González Rouco) fue lo mejor de mi vida”, destacó Aventín.

El ex presidente de la ACTC además se refirió al protagonismo del público en la vida del Turismo Carretera: “El público es el que manda, es el que tiene la palabra. No la tienen los dirigentes, no los pilotos, ni el sistema. El público es el sostén detodo esto. Y hoy es una prueba más. En épocas de problemas, donde está todo mál, desde lo político o económico, esto es un suceso”.

En cuanto a lo deportivo, dio su punto de vista sobre quiénes podrían ser los candidatos a ganar la corona del campeonato 2022: “No tengo un candidato para este año. Tengo un respeto enorme por Canapino, pero es uno de los varios candidatos”.