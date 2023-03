Tristeza y llanto de los hinchas que compraron entradas falsas y se quedaron fuera de la fiesta: mendocinos estafados

La postal era desoladora: alrededor de 200 personas, la gran mayoría de padres con sus hijos llorando o indignados, tratando de entender porqué rebotaban esas entradas que eran el boleto a la felicidad absoluta. La secuencia sucedió en la esquina de Avenida Udaondo y Avenida Figueroa Alcorta. El grupo no pudo sortear el último de los controles porque el molinete le señalaba que la entrada era inválida.

Esas 200 personas que esperaban alguna respuestas son oriundas de Tandil. Compraron el ticket con la filial de River de la ciudad bonaerense; pagaron alrededor de 70.000 pesos por persona. El viaje -salieron a las 6 de la mañana- venía con el boleto para la Sivori Alta. “El chico que las vendía venía en uno de los micros, así que entendemos que él también es víctima de la estafa”, afirmaron.

⚽️ #AHORA 🇦🇷 #Ampliamos Argentina vs. Panamá: (Compran entradas en reventa y se ofenden cuando son truchas) tristeza y bronca de muchos estafados con entradas truchas 🎥 pic.twitter.com/vF354sIfpo — INFOMEDIA 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) March 23, 2023

Es verdad que varios policías y gente de la AFA se acercó al lugar para intentar solucionar el problema. O para explicar. La realidad es que la entradas eran truchas y el funcionario de la AFA se los fue mostrando uno por uno. Los tickets no tenía marca de agua (el hombre se los evidenciaba activando un láser) y se despintaban cuando le pasaba la uña por arriba. Para demostralo, realizó el mismo movimiento con una entrada legal.

Claro que los de Tandil no fueron los únicos: otros dos micros de Mendoza y uno restante de Entre Ríos corrieron la misma suerte: todos los viajantes tenían entradas falsas.

Entradas truchas que recibieron mendocinos en una Peña en Mendoza. / Gentileza.

Eduardo del departamento de San Martín, dialogó con Los Andes en la puerta del MÁS Monumental y explció su nefasta experiencia: Comrpe una entrada a través de una Peña en Mendoza. Tongo se llama el chico. El contacto era en el Persa de Mendoza en el local 50 y 51, había una chica que se llamaba Melisa. Fuimos, hice la transferencia, me dio un recibo. Después nos dijeron que las entradas, nos las daban acá en Buenos Aires. Yo me vine en avión, entonces esperé los colectivos. Reparten las entradas y les queda una sola entrada. De los 50 que venían en el micro, uno sólo pudo entrar y fue mi hijo. Entró. Estoy preocupado, porque esta sólo. Es menor. Esto es lo que me pasó realmente.

#SeleccionArgentina 🚨 Se abrieron las puertas del 🏟️ estadio Más Monumental y la gente empieza a ingresar.



❌🎫 Hay mucho público con entradas truchas y muchos problemas en los ingresos. pic.twitter.com/c6E755e8dy — Agustin Troyano 🎙🏟 (@Agustin_Troyano) March 23, 2023

Sobre la Avenida Udaondo, a metros del Monumental, funcionarios fiscales recibían denuncias de entradas falsas y de robos de celulares. “Tenemos entendido que son muchas las entradas truchas”, explicaron.

La primera postal del día ya había regalado un aviso: una familia integrada por padre, madre y dos hijos tuvieron la ilusión de ser los primeros en ingresar al estadio. Pero el molinete les dijo que no.

Al menos hasta las 18, no se habían producido grandes incidentes, más allá de los que gritos de los perjudicados. El operativo de seguridad es celoso: a 20 cuadras del estadio ya se podían observar a agentes de la policía en cada una de las esquina. Así, no aparecieron los trapitos ni revendedores de entradas. También fueron demoradas algunas personas que intentaban vender camisetas, gorros y banderas de la Selección.

Vale recordar que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad bonaerense y el personal de la Asociación del Fútbol Argentino trabajaron para armar, según sus palabras, un operativo sin precedentes, con 1.600 policías y 1.000 efectivos de seguridad privada.