Tristeza: falleció Don Hernán, el abuelo de 100 años que anotaba en su cuaderno los goles de Messi

Según informó El Canciller, este sábado falleció Don Hernán, el hombre de 100 años que se hizo viral en las redes sociales por anotar en un cuaderno todos los goles de Leo Messi.

El abuelo era fanático de La Pulga, tanto que escribía todos y cada uno de los goles que el astro argentino convertía en la selección argentina, en el Barcelona o en nueva etapa en el PSG.

La historia había sido compartida por su nieto, Julián Mastrángelo (@julianmc98), quien reveló el hobbie de Hernán a través de TikTok. En el video mostró las estadísticas de los goles que marcaba Lionel Messi en el Barcelona (más de 730), con los rivales y la fecha del encuentro.

Además contó que su abuelo no sabía usar internet por lo que no tenía un celular o una computadora. “Qué lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes”, expresó Don Hernán en referencia a la final del mundial 2014.

[AHORA] Murió Don Hernán, el abuelo de 100 años que anotaba los goles de Messi en un cuaderno.

La historia de Don Hernán llegó hasta el mismísimo Leo Messi quién lo saludó en su último cumpleaños a través de un cálido video: “¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera... Nos vemos pronto”, fueron las palabras que usó el rosarino para emocionar al abuelo.