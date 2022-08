Traverso destrozó al TC por la Gala en el Teatro Colón

Juan María Traverso dio una nota exclusiva con Carburando durante su estadía en el Hotel Cottage de Uruguay. En la charla con Marcelo Mercado, el “Flaco”, fiel a su estilo, habló de todo y dejó definiciones por demás picantes.

Traverso criticó duramente a la ACTC

El ex piloto de Ramallo no estuvo presente en la Gala de los 85 años del Turismo Carretera que se realizó el lunes pasado en el Teatro Colón. Si bien fue invitado por la Asociación Argentina de Volantes, Traverso explicó porqué no asistió. “Llegó una invitación a la Asociación Argentina de Volantes. Al Colón la última vez que fui, lo hice con un tío. A ver un evento del Colón. Ir a ese teatro a festejar algo del automovilismo, me parece que no tiene nada que ver”.

Además, el ídolo también se refirió a la intención que tiene el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, de hacer una carrera en ruta abierta. “Lo que hoy llaman un TC, no podría andar en la ruta. Es un prototipo que va pegado al piso. El Turismo de Carretera, no tiene nada que ver con lo que corremos hoy”, disparó.