Tras ser líder y figura del Real Madrid, Facundo Campazzo a una “asistencia” de arribar a la NBA

Facundo Campazzo estaba atravesando un excelente nivel en la temporada 2019/2020 hasta que el coronavirus paralizó la actividad. Más allá de no disputar la final de la Liga Endesa, el basquetbolista argentino fue clave para que el Real Madrid dependiera de su juego.

Campazzó mostró facetas colosales en cada juego. En la Euroliga tuvo números sobresalientes en asistencias, récord incluido (19 asistencias ante el Alba Berlín, igualando a Jovic) y una media de 9.9 puntos por partido, 7.1 asistencias, y por momentos, siendo el mejor base FIBA del mundo.

En la competición internacional metió la friolera de 15 asistencias, siendo la mayor marca en pases de la historia en un Final Four de Euroliga. En la ACB este año ha obtenido 10 puntos por match y 5 asistencias en 32 partidos. El equipo blanco, en tiempos de austeridad y con la posible salida de Campazzo, sabe que los 6 millones de euros no resuelven el hueco profundo que puede quedar en el equipo.

Real Madrid, en caso que Facundo aterrice en la NBA, pierde a su jugador estrella, casi un emblema del Merengue. En agosto de 2019 la directiva le renovó el contrato para ser uno de los mejores pagados del plantel y firmar hasta 2024 (con cláusula de salida a la NBA en cualquier momento).

En estos tiempos de pandemia y un mundo convulsionado, la noticia de sus posibilidades en la NBA calaron hondo en todos. El mundo basquetbolero se hizo eco de la noticia y Twitter lo hizo Trending Topic. No va a ser fácil reemplazarlo. Sus cualidades son extraordinarias, su hambre de gloria y de ir por más colapsó de fervor a la afición blanca, que seguramente lo va a extrañar y mucho.

En la cancha Campazzo fue el dueño de la pelota y del equipo. Laso (coach del Madrid) le confiaba todos los momentos, en especial los calientes. Un tiro sorpresa de aro a aro, una corrida feroz con un pase no look estratosférico, tirarse al piso en cada bola, el pick and roll con Tavares que rompía toda defensa, un rejet que dejaba temblando a su defensor penetrando la zona y destrozando toda estrategia defensiva. Son innumerables las jugadas colectivas e individuales que protagonizó.

¿Es tiempo de la NBA?

Que lo tenga una agencia importante como Octagon Basketball Europe a nivel internacional nos deja ver que puede producirse un acercamiento a alguna franquicia americana. Es la misma que maneja a Stephen Curry, por ejemplo. Los rumores sobre Dallas o Minnesota fueron creciendo con el correr de los días.

Los Mavericks cuentan con Luka Doncic, con quien supo repartir momentos muy dulces en la cancha y deleitar al público madridista. Otro dato importante es que Dallas ha apostado por bases de poca altura. Barea (jugadorazo) es un ejemplo claro, le ha rendido y mucho. Seth Curry es otra apuesta de la franquicia de Mark Cuban. ¿Por qué no pensar en Campazzo?

Minnesota, con Pablo Prigioni de ayudante técnico de Ryan Saunders, puede ser una gran aventura, teniendo en cuenta que Prigioni lo conoce bien. Lo podemos imaginar compartiendo equipo con D'Angelo Russell y asistiendo a Karl Anthony Towns. Puede encajar perfecto en el sistema, teniendo en cuenta que el coach de 33 años ha dejado que su ayudante argentino arme muchas jugadas en la fase ofensiva. ¿Veremos dos cordobeses en la misma franquicia?

Según cuentan los medios españoles, Campazzo ya planteó en Real Madrid la posibilidad de irse. Para eso hay que pagar una cláusula de 6 millones de euros. El equipo NBA que lo adquiera puede poner hasta 750 mil euros, el resto deberá ser abonado por el jugador.

En octubre tendremos un panorama más claro, precisamente el 18, cuando se inician los fichajes libres. Para esa altura, si todo se da, podremos tener 2 argentinos en la NBA. El 16 de octubre es el draft y hay que ver que sucede con Leandro Bolmaro.