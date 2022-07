Tras la salida de Battaglia, Boca ya tendría en la mira a su reemplazante

En las últimas horas un comunicado por parte de Boca dio cuenta de la inminente salida del club de Sebastián Battaglia, quien se marcha tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y en medio de un fuego cruzado con la dirigencia por sus declaraciones tras el encuentro.

Ante esta situación, el Consejo de Fútbol de la institución puso sus ojos en Ricardo el Tigre Gareca, quien debe definir su futuro en la Selección de Perú, ya que fue el propio representante del técnico la persona que le comunicó a los máximos dirigentes de la Federación Peruana que el entrenador se tomaría unos días para confirmar esa decisión.

Miguel Brindisi y el Tigre Gareca en Boca

De concretarse esta posibilidad vale la pena recalcar que Gareca contaría con dos jugadores que ya conoce muy bien, como los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Zambrano y Advíncula son viejos conocidos para Gareca.

Recordemos que el DT ya había sido sondeado por el club de La Ribera: “Tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro, pero se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato. Entonces no hubo posibilidad de diálogo”, manifestó.”Tengo una postura intempestiva. Para mí es necesario respetar el contrato en cualquier cargo. No estoy de acuerdo con la frase de que ‘el tren pasa solo una vez’. La considero más como asociada al oportunismo. Tiene que haber confianza, fe y optimismo con uno mismo de que si no se dio esa vez, puede haber otra chance. Es un modo en el cual me siento cómodo. Me gusta estar enfocado en los buenos y malos momentos y que no me condicione ninguna oferta de otro equipo” subrayó en una entrevista con TyC Sports.

Ante la situación de acefalía que atraviesa el Xeneize, el próximo compromiso de Boca será frente a San Lorenzo el sábado que viene y en el banco estaría el Negro Hugo Ibarra, quien es el técnico de la Reserva, aunque todavía no está confirmado.

Mauricio Serna actualmente es el DT de la reserva de Boca junto a Hugo Ibarra.

El comunicado de Boca con la salida de Sebastián Battaglia

La salida del Battaglia se da luego de unas polémicas declaraciones en las que acusa a la dirigencia de no haberle traído los refuerzos prometidos, eso al consejo no le gustó nada y en la tarde de este miércoles la cuenta oficial del club publicó: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo”.

“Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera”, finaliza el comunicado.