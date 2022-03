Tragedia en el fútbol mexicano: desgarrador relato de un hincha que escapó de la cancha por milagro con su esposa

El pasado sábado, 5 de marzo, Querétaro y Atlas disputaban lo que, hasta ese momento, era uno de los tantos partidos de la fecha de la Liga Mexicana de Fútbol. No era un partido más, ya que entre ambas parcialidades se ha ido forjando y creciendo una fuerte rivalidad en los últimos años. Sin embargo, el partido terminaría por convertirse en una trágica pesadilla hecha realidad cuando, a falta de 27 minutos para el cierre y con el equipo visitante (Atlas) ganando 1 a 0, los barras de Querétaro (locales) se adueñaron de todo el estadio, invadieron los sectores de los simpatizantes visitantes -con evidentes zonas liberadas- y atacaron con dureza a quienes estaban en el lugar.

Oficialmente y hasta el momento se habla de 17 muertos y más de 22 heridos (hay quienes hablan de 26) como consecuencia de este organizado ataque en barra (que se extendió en las tribunas y en el mismísimo campo de juego) y la Liga Mexicana anunció la suspensión de sus campeonatos oficiales debido a estos graves incidentes.

Guerra campal entre hinchas de Querétaro y Atlas, del fútbol mexicano.

Entre tantas repercusiones a esta tragedia registrada en el estadio del Querétaro -las imágenes que se han conocido y publicado hasta el momento son realmente aterradoras-, en las últimas horas se conoció un conmovedor relato de una pareja que estaba viendo el partido en la tribuna de Atlas. Y quienes lograron escapar gracias a la solidaridad de hinchas del Querétaro, quienes les prestaron dos camisetas del equipo local para que puedan salir sin ser masacrados.

“Por más increíble que parezca, a escasos metros de llegar al coche aún seguíamos en peligro. Justo frente a nosotros venían dos asesinos buscando gente de Atlas con armas indescriptibles, una especie de tubos rodeados con cadenas (imposible que las hayan hecho en ese momento, ya lo tenían preparado); las arrastraban en el pavimento para que rechinaran, causando aún más terror”, describió Beto Valdivia (@betovaldivia7) en su cuenta de Twitter y donde relató, en un hilo, lo que vivió en las tribunas y la forma casi milagrosa en que logró salvar su vida y la de su pareja. “Solo tomé de la mano a mi esposa y le dije entre labios: ‘disimula, ya casi llegamos’. Sin inmutarnos ni agachar la cabeza, pasamos a medio metro de ellos, logrando salir ilesos”, destacó.

Tragedia en el fútbol mexicano: el desgarrador relato de un hincha que escapó de la cancha con su esposa de milagro. Foto: Twitter @betovaldivia7

El escalofriante relato

Ya más tranquilo y luego de haber sentido verdaderamente que no viviría para contarlo, Beto Valdivia relató en un hilo cómo vivió desde adentro la tragedia en el clásico entre Querétaro y Atlas. “No había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, pero no puedo quedarme callado. Esta foto nos la tomamos 15 minutos antes de la tragedia, celebrábamos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicábamos que nos tocó “muy buen lugar”, atrás de las bancas, sin sol y con gente tranquila, le decía a mi esposa: ‘de todos los partidos de visitante que he vivido, es en el que he visto a mas familias y niños de Atlas FC’”, destacó el joven al comienzo del relato.

En los primeros tuits, Beto incluye -además- la foto de él y su esposa en la tribuna visitante y donde se los ve a los dos con sus camisetas rojinegras del Atlas. “En cuestión de minutos todo cambio. ¡¡Notábamos peleas en diferentes sectores del estadio sin ningún personal de seguridad que se acercara a separarlos!! Volteando hacia la barra de ‘Gallos’ (NdA: apodo de los hinchas del Querétaro) veíamos cómo empezaba a moverse una masa hacia los pasillos al no poder cruzarse por las butacas. En ese momento supe que ya estábamos en alto riesgo”, describió el joven mexicano sobre el momento en que empezó a gestarse el ataque.

Tragedia en el fútbol mexicano: el desgarrador relato de un hincha que escapó de la cancha con su esposa de milagro. Foto: Twitter @betovaldivia7

Incluso, el hincha de Atlas relató que muchos hinchas del Querétaro comenzaron a invadir el campo de juego; por un lado para agredir a los jugadores visitantes, pero también para cortar camino hacia su principal objetivo: la parcialidad rojinegra. “Segundos después, toda la gente de Atlas que estaba en la zona oriente brincó a la cancha para buscar resguardo bajo el estadio. Por mi mente solo pasaban dos cosas: brincarnos a la cancha o buscar apoyo con la gente de Querétaro. Jamás olvidaré la imagen de ver de frente a todas las personas de Atlas que estaban en la cancha desesperados buscando auxilio, jóvenes, mujeres, niños y adultos mayores”, siguió.

Los salvadores milagrosos

Presos de la desesperación, el joven matrimonio que había llegado horas antes para disfrutar de un partido de fútbol que disputaba su equipo, se vieron cercados. “Volteando a mi alrededor, cada vez veía a menos rojinegros en la zona de butacas. Buscaba a alguien que nos auxiliara, ¡mi esposa ya no se podía contener y quería que saliéramos corriendo de ahí! Yo sabía que ya no era seguro nada, pero salir a los pasillos era lo peor”, recapituló el hombre.

Tragedia en el fútbol mexicano: el desgarrador relato de un hincha que escapó de la cancha con su esposa de milagro. Foto: Twitter @betovaldivia7

Sin tener mucho tiempo para pensar en qué convenía hacer y qué no, Beto y su esposa decidieron subir las escaleras de la tribuna para escapar. “Afortunadamente, antes de salir al pasillo una persona de Querétaro nos frenó y dijo: ‘¡No salgan! ¡Quítense ya sus playeras!’ A la par, un grupo de personas nos rodeó cubriéndonos. En lo que me quitaba mi playera, un chavo de Querétaro -desesperado- le entregaba su playera a mi esposa para que se la pusiera encima. En mi caso, por mi mente pasaba: ‘da lo mismo salir con o sin playera’, mientras mi esposa imploraba porque alguien me diera alguna sudadera”, tuiteó Valdivia.

Un hombre y su hijo, hinchas del Querétaro y que tenían camisetas de ese equipo, le entregaron una de ellas al simpatizante del Atlas para que pueda “escapar” de ese infierno junto a su esposa. “¡¡A estas personas solo puedo decirles infinitas gracias!! Nos salvaron la vida. El camino hacia nuestro coche fue eterno, vimos ya a personas inconscientes tiradas en el suelo, las personas que estaban con nosotros nos acercaron hasta un puesto para comprar una playera y ellos pudieran irse hacia su destino”, recapituló Valdivia.

Aficionados de Querétaro y Atlas se enfrentan al minuto 62 del choque entre ambos equipos.

En esos metros finales fue cuando pasaron al lado de los violentos “hinchas” del Querétaro que estaban en alerta, con sus armas de caños y cadenas, en búsqueda de personas con camisetas del Atlas. “Así continuamos sobre la calle, viendo cómo continuaban estos vándalos/delincuentes golpeando personas inocentes”, indicó. Así fue como, casi sin siquiera respirar, pasaron por su lado “disfrazados” de hinchas del Querétaro.

“¡¡Pido se haga justicia y paguen todos los involucrados en esta tragedia!! Y ruego por las personas que salieron mal heridas y sus familias que hoy están sufriendo”, concluyó.