Tragedia: asesinaron al hermano del Chanchi Estévez, exjugador de Racing Club

LAS MUJERES NO SON VIOLENTAS, DICEN



UNA MUJER MATO DE VARIAS PUÑALADAS A SU EX PAREJA EN PARQUE PATRICIOS.



Juan D. Estévez, hermano del ex jugador de Racing, “Chanchi” Estévez, fue asesinado por su expareja, tras recibir dos puñaladas en el tórax. pic.twitter.com/N9m6EkVtor