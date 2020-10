Toti Pasman volvió a descalificar a Messi: “Firmó un contrato con YPF, pero no gambeteó a nadie”

El triunfo de la Selección argentina 1 a 0 ante Ecuador, en el debut de las Eliminatorias sudamericanas, dejó un sabor amargo en los hinchas y el periodismo. El equipo de Lionel Scaloni no pudo encontrarle la vuelta al cerrojo defensivo que propuso el entrenador visitante, Gustavo Alfaro.

Uno de los que cuestionó al equipo nacional fue Toti Pasman. Al término del partido en cancha de Boca, el periodista abrió su programa de radio La Red con un duro editorial. Apuntó especialmente contra el capitán argentino, Lionel Messi. Luego, más calmado, analizó el triunfo de la Selección en Directv Sports.

“Estoy re caliente. No me gusta ganar así. Siento que Argentina ganó porque le regalaron un penal. Ocampos se tira a la pileta y Tobar a los diez minutos nos regala un penal para ganarle a Ecuador en la cancha de Boca. Me da vergüenza”, expresó.

Gustavo Alfaro se quejó por el penal. El entrenador de Ecuador cuestionó la actuación del árbitro chileno Roberto Tobar. El juez sancionó un polémico penal del lateral Pervis Estupiñán sobre Lucas Ocampos. Se jugaban diez minutos del primer tiempo. Pasman le dio la razón al ex técnico de Boca.

“Alfaro tiene razón. A mí, ganarle a Ecuador, de local, con un penal inventado, me da vergüenza. Fue la peor actuación de la era Scaloni después de perder con Venezuela en un partido amistoso”, aseguró sobre el penal que el árbitro Tobar le dio a la Selección.

“No me gustó la actuación de Messi. En la previa me vendía que está feliz. Hoy no gambeteó a un ecuatoriano. No gambeteó a un rival. Vino a Argentina, firmó un contrato con YPF, pero no gambeteó a nadie. Vamos a ver si juega en La Paz o no” agregó en referencia al 10.

Pasman hace referencia a la alianza estratégica entre la Asociación del Fútbol Argentino y la petrolera. El futbolista del Barcelona es la cara del acuerdo que firmaron ambas instituciones, oficializado en la previa del partido ante Ecuador.