Toti Pasman siempre polémico: “Gallardo es más de hincha de River que cualquiera del Consejo de Boca”

Muchos ídolos históricos de los grandes clubes de Argentina no nacieron hinchas de esos equipos sino que con los años y los momentos vividos se convirtieron y Juan Román Riquelme en Boca y Marcelo Gallardo en River son dos grandes ejemplos de esta realidad.

Hoy suena raro que alguien ponga en duda el amor incondicional de Román por el Xeneize o del Muñeco por River pero sin embargo en el programa Fútbol 910 por Radio La Red, Toti Pasman y su equipo jugaron con el archivo y chicanearon a los protagonistas.

Toti Pasman enojado: “Juan Román Riquelme dijo en España que es hincha de #Tigre". pic.twitter.com/x7DHGwoDTK — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) November 21, 2019

“Se termina el verso que se respira Boca. La mayoría son hinchas de otros clubes. Vos preguntás a los de River y son todos hinchas de River, en el Consejo de Fútbol de Boca no. ¿Cascini vos te creés que es de Boca? El Chelo Delgado no es hincha de Boca”, lanzó Pipi Novello e instaló el debate que en un principio venía por otro lado.

Toti Pasman reaccionó ante el comentario de su compañero: “Gallardo es más de hincha de River que cualquiera del Consejo de Boca. Estoy seguro que ama a River mucho más que los que el Consejo aman a Boca”.

Y agregó apelando a una vieja entrevista a Román cuando jugaba en Villarreal: “Riquelme dijo que era hincha de Tigre ya siendo grandecito, no es el video de Gallardo diciendo que era de San Lorenzo a los 11 años. Un tipo hecho y derecho jugando en España le dijo a Pablo González ‘soy de Tigre’”.

Muchos a veces son hinchas de la plata, lo hacen solo por plata no por sentimiento”, apuntó Ricardo Dasso para tirar más leña al fuego y Novello coincidió: “El Consejo de Fútbol quiere que gane Boca porque es su laburo, no porque aman al club”.

Como conductor del programa, Pasman añadió y ya no solo en lo que refiere a la dirigencia actual de Boca: “Es un tema muy delicado cuando vos hablás del amor a una institución porque si vos me hablás de amor a los colores yo te preguntaría por qué cobrás un sueldo millonario y esto no va solamente para los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, también va para Francescoli en River, para Milito en Racing, para Romagnoli en San Lorenzo. Con la bandera del amor a la institución firman unos contratos extraordinarios y les consiguen sueldos extraordinarios al hermano y al hijo. ¿Es amor al club o es amor a vivir del club? Yo creo que es más esto último”.