Torneo Federal A: Huracán Las Heras levanta vuelo y reivindica su mejoría con un triunfazo en La Pampa

Huracán sigue dando muestras de haber encontrado una regularidad en cuanto a funcionamiento colectivo, y en base a eso pudo cortar la mala racha afuera de Mendoza (ver aparte). Ayer lo ganaba en dos oportunidades en La Pampa, pero Ferro también se lo empató y en una de las últimas, Verdugo recibió un rebote y marcó el 3-2 final.

Desde el minuto inicial el equipo de Abaurre mostró credenciales. Nobleza obliga, por su irregular campaña, el visitante Se adueñó de la redonda y a jugó lejos de Acordino. De esa manera, Ojeda tuvo una buena oportunidad y Sequeira la mandó al córner. De ese tiro de esquina, Pipistrelli no llegó a conectar lo que pudo ser el primero de la tarde. Dos llamados de atención que Ferro no asimiló. Es que a los 10′, el arquero Sequeira salió mal y tocó la pelota con la mano. Luego de varios minutos de deliberación para saber si le correspondía la roja, Juan Nebbietti dio la orden para que se ejecutara el tiro libre que Agustín Verdugo, con un golazo, puso el 1-0.

La alegría no duró demasiado. Es que en una contra Acordino bajó al “monito” Gómez y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. Falta que Federico Vasilchik pateó, pero Acordino se hizo gigante para despejar con su mano derecha. Huracán no acusó el golpe y tras un centro de Gómez, Hernández le puso la cabeza a la pelota y estampó el 1-1.

Huracán Las Heras metió un triunfazo de visitante ante Ferro de General Pico por 3-2. / Gentileza. Prensa HLH

El balón iba de un lado al otro. Mucha transición en el medio, con Verdugo y Navarro siendo ejes de los ataques, en tanto que el local se quedaba sin Gómez por lesión. Después de la primera media hora de juego, el conjunto local se hizo más dueño del protagonismo, pero sin la profundidad necesaria. Y como no se pudo en un arco, si pasó en el otro. Nicolás Alí sacó un zurdazo rasante que se le metió abajo a Sequeira para el 2-1 transitorio de la visita.

En el ST, Ferro lo empató rápido con un penal de Requena. Después, HLH tuvo algunas chances y también el local, pero faltó claridad. Y cuando todo parecía que iba a ser 2-2, Verdugo aprovechó un rebote largo y desde más de 30 metros le dio el triunfo al Globo. Golazo.

SÍNTESIS

FERRO DE GENERAL PICO (2): Nicolás Sequeira; Fabio Godoy, Emanuel Yori, Joaquín Garoni, Gastón Vega; Enzo Paredes, Tenca Hernández, Matías Gómez, Jonathan Requena; Joaquín Vivani y Federico Vasilchik. DT: Alexis Matteo.

HURACAN LAS HERAS (3): Ignacio Acordino; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Brian Alferez, Juan Manuel Marital; Agustín Verdugo, Nicolás Alí, Ignacio González, Matías Navarro, Ignacio Pipistrelli y Bruno Barrionuevo. DT: Alejandro Abaurre

Estadio: Coloso del Barrio Talleres.

Goles: Pt, Pt, 10′ Vergugo (H) y 17′ Hernández (F), 40′ Alí (H). ST:_3′ Requena -penal- (F), 44′ Verdugo (H).

Cambios: Pt, 22′ Agustín Vasilchik por Gómez (F). ST: 15′ Tomás Segovia por Barrionuevo y Cristian Carrizo por Alí (H); 27′ Hernán Tifner por González (H); 30′ Brian Noriega por Paredes (F); 32′ Bautista Aldunate por Marital y Enzo Montenegro por Navarro (H).

Incidencia: Pt, 12′ Acordino le desvió un penal a F. Vasilchik.

Árbitro: Juan Nebbietti.