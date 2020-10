Torlaschi, con la mente en el Dakar 2021

Lo poco que le queda a la temporada deportiva 2020, el piloto Ricardo Torlaschi quiere aprovecharlos al máximo, más allá del parate obligatorio que sufrió el deporte a nivel mundial por la pandemia del coronavirus. Contra todos los males de este mundo, el navegante mendocino se prepara para disputar el Dakar en Arabia Saudita, la cual será su 11º participación en estas competencia y, en esta oportunidad tendrá como compañero de nave al ecuatoriano Sebastián Guayasamín, sobrino nieto del extraordinario y reconocido artista plástico, Oswaldo Guayasamin.

En noviembre, Torlaschi y Guayasamin viajarán, siempre y cuando se habiliten los vuelos, a Marruecos, donde entrenarán con su nueva máquina y buscarán poner a punto el UVT del equipo Xtreme Plus, con el que ya cerró su participación en el Dakar.

Si bien el Coronavirus condicionó las actividades y los proyectos de Torlaschi, el deportista local nunca de dejó de entrenar y si hay algo de lo que se jacta es de su enorme condición física. Teniendo en cuenta que ha participado en un iroman (triatlón), por lo tanto entrena junto a un grupo de ciclistas, en el gimnasio y también práctica boxeo.

No dejé de entrenar nunca. Le dedico mucho tiempo a la bici y al gimnasio. Además, le meto mucho tiempo al boxeo, por lo cual físicamente estoy al ciento por ciento

“Arranqué el año muy bien, terminé el Dakar y volví a la Argentina y después me fui a correr un Iroman y de ahí a correr un SARR, que es una carrera que organizan unos sanjuaninos. Es una carrera larga y que se hace por los mismos caminos que se corrió el Dakar en nuestro país (San Juan, La Rioja y Catamarca). Después me fui a correr a Qatar (Mundial de Cross Country) junto con Guayasamín, quien será mi compañero en el Dakar del próximo año”, remarcó el navegante en charla con Más Deportes.

Torlaschi tenía una temporada llena de compromisos, principalmente dos contratos activos con empresas para diversas competencias internacionales. Igualmente para disputar el Dakar lo hará con el mismo coche que corrió el Mundial en Qatar. “Voy a correr el Dakar con un Polaris, que es la misma marca de auto con el que corrí en Qatar y tenemos de sponsor oficial a Petro Ecuador”, comentó.

En cuanto a lo que lo afecto esta situación sanitaria que condicionó al mundo, sostuvo: “La pandemia no me dejó correr y tengo dos contratos: uno ruso, con los corrí el año pasado, que es el equipo Forestal; y otro con una empresa italiana de Christian Giampaoli, pero como como no podíamos salir del país, no pude correr y eso no fue muy bueno para mí”, indico.

También tenía previsto participar en estos días en un clásico rally en Brasil, junto a Nazareno López, pero aún no fue autorizada la salida del auto del país: “En estos días me iba a ir a correr un Do Sertoes en Brasil, pero aparentemente no dejan sacar el auto de Argentina. Aún no podía pasar la frontera y no creo que vayamos a competir”, manifestó Torlaschi.

Pese a los inconvenientes que ha tenido la temporada deportivamente a nivel mundial, igual el mendocino se hizo su tiempo para mantener su condiciones física impecables.

La dupla, a su regreso de Marruecos, participará de una competencia en San Juan y en diciembre continuará con su preparación en las dunas de El Nihuil, en San Rafael, de cara al Dakar 2021. El binomio, el 26 de diciembre emprenderán su viaje a Arabia Saudita, donde el mendocino cumplirá su 11º participación en esta tradicional prueba.