Top 8 Cuyano de Rugby: Marista le ganó el clásico a Los Tordos y se consagró campeón en la cancha de Los Pájaros

La acotada versión del Regional del Oeste 2021 llegó hoy a su fin. Sin ascensos ni descensos, como se anunciara al principio de campaña y con el objetivo de recuperar terreno perdido producto de la pandemia del Covid-19, Marista gritó campeón al derrotar por 20-17 a su clásico rival, Los Tordos.

Los Tordos y Marista definieron el Top 8 Cuyano de Rugby. Fue un verdadero partidazo. / Mariana Villa (Los Andes).

En el Top 8, la zona de elite de la competencia, se reeditó una vez más el gran clásico mendocino entre Los Tordos y Marista, con el condimento especial de que hubo presencia de ambos públicos y cuya definición, al igual que las otras programadas para el día, fue en la cancha de Los Pájaros.

Tras un partido electrizante, que se jugó con el corazón de la mano, Marista logró una diferencia de tres puntos a través de un penal convertido por Bautista Filizzola. A partir de ese momento, fue todo defensa al límite, dejando el corazón y el alma en cada acción. Por esta razón, el Cura se hizo gigante y festejó junto a su gente una nueva medalla de oro en su rica historia.

Los Tordos y Marista definieron el Top 8 Cuyano de Rugby. Fue un verdadero partidazo. / Mariana Villa (Los Andes).

La síntesis del partido:

LOS TORDOS RUGBY CLUB (17): Martín Santiago, Agustín Gil y Andrés Ramos; Juan Manuel Sánchez y Francisco Pannocchia; Juan Pedro Quevedo, Agustín Orrico y Andrés Baeck; Santiago Pontis (C) y Francisco Galdeano; Francisco Cassone, Angelo Lizzola, Francisco Martos, Ignacio Conil y Matías De Paolis. Entrenadores: Galiotti-Antonini-Lambert.

MARISTA RUGBY CLUB (20): Álvaro Llaver, Renzo Cornejo y Jesús Porro; Marcos Cardozo y Joaquín Tomba, Juan Pablo Tomba, Telmo Fernández y Agustín Gómez; Julián Guevara y Bautista Filizzola; Julián Steindl, Alejo Videla, Santiago Dora; Julián Hernández y Matías Colomer. Entreandores: Allamand-Sánchez-Diez.

Cancha: Los Tordos.

Goles: en el primer timpo; 9′ gol de Bautista Filizzola por try de Renzo Cornejo (MRC); 11′ y 22′ penales de Francisco Galdeano (LTRC); 31′ penal de Bautista Filizzola (MRC); 35′ Gol de Bautista Filizzola por try de Julián Guevara (MRC); 40′ try de Francisco Cassone (LTRC). En el segundo tiempo: 18′ y 23′ penales de Francisco Galdeano (LTRC); 26′ penal de Bautista Filizzola (MRC).