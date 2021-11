Toni Kroos, Jürgen Klopp e Iker Casillas, cuestionaron la entrega del Balón de Oro a Lionel Messi

Messi obtuvo el Balón de Oro por séptima vez y más de uno salió a cuestionar la decisión. Desde Iker Casillas, hasta Toni Kroos, entre otros. Ahora se sumó Jürgen Klopp a la lista de los que repudiaron la decisión y el técnico alemán tenía otros candidatos para obtener el premio.

En la conferencia de prensa analizó el séptimo lugar que ocupó Mohamed Salah y a la hora de referirse al séptimo puesto aseguró que debería haber terminado más arriba: “Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí”.

No sólo eso sino que el entrenador del Liverpool además cuestionó a los encargados de la votación y apuntó: “¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me preguntéis a mí, es vuestra culpa. Si pensáis que debería estar más arriba deberíais hablar con vuestros compañeros”.

Además, antes del partido que se disputará este miércoles ante el Everton por la Premier League contó: “Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo debería haber estado mucho más arriba”.

¿Quiénes cuestionaron la decisión del Balón de Oro para Messi?

Gracias a la mayoría de los 180 periodistas de todo el mundo que emitieron su voto, Lionel Messi alzó su séptimo Balón de Oro, en la ceremonia realizada este lunes en París. Pero el reconocimiento a Leo como el mejor futbolista del año no fue unánime.

En Alemania, distintas personalidades y medios criticaron que el trofeo no haya sido para Robert Lewandowski, el delantero del Bayern Munich que quedó en segundo lugar. Y en España, además de Iker Casillas, el que alzó la voz para cuestionar el premio al 10 argentino fue Toni Kroos.

El alemán del Real Madrid consideró “injusto” que el Balón de Oro de esta temporada haya ido a parar a las vitrinas de Messi. “No es justo, en absoluto. Junto con Cristiano, Messi ha sido el mejor jugador de la última década pero este año deberían haber quedado otros por delante”, afirmó el volante en su podcast.

Por otro lado, Iker Casillas afirmó en su cuenta de Twitter: “Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí, Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil, puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!”.