Tomic en el clasificatorio del Australian Open: “Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar”, le dijo la jueza

El tenista australiano Bernard Tomic fue protagonista por su particular diálogo con la jueza de silla mientras disputada su partido contra Roman Safiullin, para poder pasar de ronda en el clasificatorio del Australian Open. El número 95 del mundo tiró una frase en la tuvo como objetivo su crítica a la organización del torneo por no realizar PCR oficiales en el torneo.

“Estoy convencido de que tengo coronavirus, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú”, le dijo a la umpire brasileña Aline Da Rocha Nocinto cuando perdía el segundo set 2-1.

El jugador sintió una intensa fatiga y se tomaba el pulso antes de sacar, por lo que en otro momento del partido debió ser asistido por un doctor.

“No puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitaciones. No hay pruebas oficiales de PCR”, cuestionó.

Tomic finalmente cayó en el duelo contra el ruso, 6-1 y 6-4.