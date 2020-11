A pesar de que la Copa de la Liga Profesional apareció en Argentina como un torneo “light” o de transición en medio de la pandemia, el del próximo sábado no será un partido más para Godoy Cruz Antonio Tomba. El Expreso volverá a pisar el Malvinas Argentinas después de ocho meses exactos y será ante un rival de extremo cuidado como lo es River Plate, candidato en la zona que comparten. Lejos y en el recuerdo quedó aquel juego frente al otro gigante de Argentina, Boca Juniors, el 14 de marzo, con derrota 1-4 antes del parate obligatorio.

El 14 de noviembre desde las 21.15 el elenco dirigido por Diego Martínez deberá rendir un examen que incluye varias consignas, con un resultado final que será vinculante de cara a lo que viene.

Sin público, el Expreso y River protagonizarán la jornada de sábado en el Malvinas Argentinas, que lucirá en excelentes condiciones. / archivo

La primera de esas consignas será una demostración de carácter ante, tal vez, el mejor equipo de sudamérica en la actualidad, que llegará algo desarmado producto de siete ausencias entre sus habituales titulares por lesiones y citaciones a seleccionados nacionales. Después de dos derrotas consecutivas, Godoy Cruz necesita salir “a comerse” al Millonario para conseguir la tan ansiada primera victoria pos Covid-19.

Vale destacar que la última vez que el Tomba festejó en el Malvinas Argentinas fue el lunes 10 de febrero. En esa oportunidad se impuso 2-1 ante Huracán por la 19na fecha de la ya extinta Superliga con goles del Morro García y Merentiel.

Otro de los puntos de examen será el andamiaje defensivo. Tres goles en contra en dos partidos no resultan un dato menor, aunque el punto exacto de revisión se sitúa en la línea de centrales, aún en evidente construcción con Marcelo Herrera y Leonel González en el papel protagónico según la última decisión del entrenador, quien da sus primeros pasos en Primera. Por las bandas, Gianluca Ferrari y Damián Pérez han alternado buenas y malas y deberán ratificar su titularidad nada menos que ante los rápidos rojiblancos.

Contener la ofensiva de River no será detalle menor. Aunque sin Borré (con coronavirus), De la Cruz (Selección Uruguay) y Nacho Fernández (lesionado) no es lo mismo, deberá cuidarse de Julián Álvarez, Lucas Pratto, Matías Suárez y Jorge Carrascal.

La línea de mediocampistas pareciera estar más en frecuencia si se tienen en cuenta los escasos 180 minutos de fútbol oficial. Aunque, por supuesto, todavía no arroja los resultados esperados. Jalil Elías, Renzo Tesuri, Martín Ojeda y Juan Andrada comenzaron desde el primer minuto ante Banfield y fueron de lo más parejo del elenco mendocino por presión, recuperación de pelota y hasta algunos momentos de creación. Al momento de modificar esquema e intérpretes, las apariciones de Valentín Burgoa y Wilder Cartagena le aportaron oxígeno al equipo y no sería raro que uno de los dos gane su lugar entre los once, en breve.

El tema mayor está en la delantera. Ahí sí habrá prueba de fuego. Con el uruguayo Santiago “Morro” García en el banco de suplentes, el ataque compuesto por Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni no ha generado las acciones de gol previstas. De hecho, tomando de referencia lo recientemente acontecido frente al Taladro, fueron reemplazados por el propio García y Victorio Ramis, quienes en tiempos normales serían habituales titulares. A todo esto, el único gol en pandemia que anotó Godoy Cruz fue obra de un defensor: el de Hugo Silva a Central.

Santiago "Morro" García, de ídolo y titular indiscutido a suplente en la gestión de Diego Martínez. / archivo

Fuentes ligadas a la institución de calle Balcarce aseguran que García aumentó alrededor de 10 kilos durante la etapa de aislamiento y distanciamiento por el Covid-19 y que su rendimiento futbolístico no es el de 2019. Tal vez sea cierto. Tan cierto como que es el mejor jugador del plantel y que, a esta altura, merece su lugar en el once inicial por talento, capacidad, astucia, estrategia y liderazgo.

Vale destacar que el arco cubierto por Nelson Ibáñez ha estado custodiado correctamente, ya que poco tuvo que ver el “Loco” en las tres pelotas que el Expreso fue a buscar al fondo de la red: las dos que le metió Rosario Central y el tiro libre de Cuero para Banfield.

¿Quita presión que no haya descensos en esta Copa nacional? Sí. ¿Le resta dramatismo al certamen el hecho de que se desarrolle en un año todo tomado por un virus? Puede ser. ¿Hay que levantar el pie del acelerador por los motivos anteriores? No.

Un triunfo revitalizará al plantel del Tomba, golpeado tras un par de reveses que el hincha no esperaba. Un empate causará murmullos, aunque el crédito debería seguir intacto al tratarse -en tal caso- de una igualdad ante un rival de categoría máxima como River.

El tema es si el Tomba vuelve a perder. Ese es el asunto. Una tercera caída consecutiva, por más pandemia que haya, pondrá al entrenador Diego Martínez en la mira de muchos. Y no será el único apuntado.