Tomba: la decadencia futbolística va de la mano con sus últimos mercados de pases

Las últimas ventanas de incorporaciones de Godoy Cruz Antonio Tomba distan notablemente de las anteriores, donde llegaron jugadores que marcaron historia en la Bodega. Hoy se apuesta a jugadores de segundo nivel, salvo excepciones, que no dan la talla para estar en Primera.

Desde que Godoy Cruz llegó a la máxima división y se instaló definitivamente entre los mejores del fútbol argentino mostró tendencia a la hora de reforzar sus planteles.

En las “épocas doradas” del Tomba, todos los dirigentes del fútbol argentino miraban a hacia Mendoza, ya que esta dirigencia parecía tener la receta mágica para comprar barato y vender caro, pero formando grandes equipos que fueron protagonistas de campeonatos y que jugaron copas internacionales como la Libertadores y la Sudamericana.

Si bien la receta siempre fue buscar en lugares donde otros no buscaban y apostar por futbolistas por los que otros no apostaban. Algunas veces les salió muy bien y otras veces no tanto, pero la marca ya estaba registrada.

Lamentablemente en los últimos tres mercados de pases Godoy Cruz perdió la brújula y eso lo llevó a ser uno de los peores equipos de los últimos dos años del fútbol argentino.

Apostó a jugadores del Ascenso y a juveniles que no tenían lugar en sus clubes (y se notaba por que no jugaban) y no salió nada bien, ya que el Tomba firmó las peores campañas de su historia en Primera y es un serio candidato a descender (cuando vuelvan los promedios) si las cosas no cambian con urgencia.

En el repaso a los mercados de pases, desde que el Expreso está en Primera, siempre llegaron un par de jugadores de experiencia o jerarquía para balancear el arribo de apuestas y que hacían ilusionar a los hinchas.

Otrora se apostó por futbolistas de gran potencial, pero que no tenían rodaje en sus clubes y que terminaron siendo ídolos como el “Morro” García , Jaime Ayoví o Rodrigo Rey.

El Morro García y Jaime Ayoví durante una de las mejores etapas del Tomba en Primera. / Los Andes

También acertaron con jugadores como Federico Higuaín, Pol Fernández, Leonardo Sigali, Carlos Sánchez, Israel Damonte, Mariano Donda, Federico Lértora, Gonzalo Castellani, Diego “Torito” Rodríguez, Diego Viera y Gastón Giménez, todos “desconocidos” que terminaron siendo vitales en diferentes campañas y que le trajeron grandes réditos económicos para la institución.

Pero no todas fueron apuestas, ya que también se invirtió en jugadores “franquicia” y con pergaminos en la máxima categoría como los casos de Rubén “Tito” Ramírez, Mauro Óbolo, Juan Herbella, Jairo Castillo, César Carranza y Nicolás Sánchez (el defensor).

Esos tiempos parece que no volverán para los hinchas tombinos, ya que el trabajo de scouting del club ya no funciona como en otras épocas y el ejemplo es que en los últimos tres mercados de pases sólo se acertó en un jugador: Juan Brunetta, el jugador por el que Godoy Cruz desembolsó más dinero.

Juan Francisco Brunetta, tal vez la última incorporación de peso que metió Godoy Cruz. / archivo

Puntualmente, en esta última ventana para sumar futbolistas llegaron 11 incorporaciones de las cuales 6 son del ascenso, dos jugadores que volvieron de sus préstamos, dos jugadores libres y uno que estaba jugando (poco) en primera (Martín Ojeda).

Según las últimas versiones, en el Tomba se vienen vientos de cambio. Se rescindirán contratos de jugadores que llegaron hace un par de temporadas y que nunca dieron la talla (un acierto), pero la lupa estará puesta en como apuntalar a un equipo repleto de juveniles que no tiene referentes en el vestuario y que, por momentos, se ven sobrepasados.

En seis meses el club Godoy Cruz Antonio Tomba cumplirá 100 años, ojala que el presidente, José Mansur, junto a toda la directiva esté a la altura de las circunstancias y pueda formar un equipo para mantener a la institución en Primera.

Las incorporaciones desde que Godoy Cruz está en Primera

Temporada 2006/07 (debut en primera)

Salustiano Candia, José Cárdenas, José Devaca, Juan Herbella, Esteban Buján, Hernán Buján, Miguel Caneo, Diego Figueredo, Gustavo Pinto, Martín Arzuaga, Franco Mendoza.

Temporada 2008/09

Jorge Carranza, Lautaro Formica, Sebastián Martínez, Leonardo Sigali, Jonathan Schunke, Hernán Encina, Cristian Leiva, Iván Borghello, Jairo Castillo, Víctor Figueroa, Roberto “Malingas” Jiménez y Sebastián Pinto.

Temporada 2009/10

José Ramírez, Zelmar García, César Carranza, Federico Higuaín, Luis Lobos, Carlos Sánchez, Leandro Torres, Cristian Chávez, Jorge Piñero Da Silva, Rodrigo Salinas, Daniel Vega y Lucas Jara.

Temporada 2010/11

Lucas Ceballos, Emir Faccioli, Roberto Russo, Nicolás Sánchez, Germán Voboril, Israel Damonte, Mariano Donda, Adrián Torres, Pablo Miranda, Álvaro Navarro, Fabricio Núñez y Rubén Ramírez.

Temporada 2011/12

Marcelo Cardozo, Gonzalo Cabrera, Armando Cooper, Federico Lértora, Sergio López, Leandro Caruso, Facundo Castillón.

Temporada 2012/13

Leandro Grimi, Emanuel Insúa, José San Román, Washington Camacho, Gonzalo Castellani, Nicolás Castro, José Luis Fernández, Luis Jerez Silva, Eduardo Ledesma, Leonel Ríos, Ciro Rius, Iván Óbolo, Renato Pinedo.

Temporada 2013/14

David Achucarro, Claudio Aquino, Santiago Gallucci Otero, Cristian Garcia, Diego Rodríguez, Jonathan Ramis y Julio Rodríguez.

Temporada 2014/15

Rodrigo Rey, Juan Alvacete, Esteban Burgos, Guillermo Cosaro, Leonel Galeano, Diego Viera, Nahuel Zárate, Iván Bella, Gastón Giménez, Daniel González, Kevin Mercado, Jaime Ayoví, Javier Correa, Leandro Fernández y Luis Vila.

Temporada 2015/16

Luciano Abecasis, Danilo Ortíz, Gabriel Carabajal, Facundo Cobos, Pol Fernández, Fernando Godoy, Facundo Silva, Santiago García.

Temporada 2016/17

Marcelo Benítez, Maximiliano Correa, Diego Poyet, Nicolás Sánchez (volante), Walter Serrano, Maximiliano Sigales.

Temporada 2017/18

Leonardo Burián, Ramiro Martínez, Javier Báez, Tomás Cardona, Jalil Elías, Felipe Rodríguez, Víctorio Ramis y Diego Riolfo.

Temporada 2018/19

Andrés Mehring, Nahuel Arena, Joaquín Varela, Facundo Barboza, Hernán Bernardello, Juan Lucero, Richard Prieto, Iván Smith, Diego Sosa, Miguel Merentiel.

Temporada 2019/20

Rodrigo Rey, Christian Almeida, Gabriel Carrasco, Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera, Enzo Ybáñez, Gabriel Alanís, Juan Brunetta, Wilder Cartagena, Jaime Ayoví, Sebastián Lomónaco, Joaquín Mateo, Miguel Merentiel y Leandro Vella.

Temporada 2020/21

Nelson Ibáñez, Gonzalo Goñi, Leonel González, Damián Pérez, Hugo Silva, Ian Escobar, Jalil Elías (volvió del préstamo), Renzo Tesuri, Martín Ojeda, Victorio Ramis (volvió del préstamo) y Alan Cantero.