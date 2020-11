Tomba condenado a la Fase Complementaria: el panorama del elenco de Martínez y su futuro inmediato

Sin triunfos en cuatro partidos y miles de desilusiones. En un año inusual, de pandemia, con aislamiento y cuarentena, la ansiedad para que comenzara este breve campeonato fue tremenda para el mundo de fútbol; y puntualmente, para el aficionado mendocino cuyo único representante en Primera división que cuenta es Godoy Cruz Antonio Tomba. Y toda ilusión de triunfos, victorias y lucha por el título guardadas desde hacía siete meses, se están esfumando con apenas cuatro fechas apenas.

Desalentados los hinchas, esperaban de este Tomba renovado algo más de agresividad dentro del campo de juego. Y fue lo contrario. Y es cierto, estamos en una sociedad resultadistas, pero en este caso, no queda otra.

El formato no coincidió con los tiempos de otros años, lo cual se suponía. Esta Copa de Liga Profesional requiere de una clasificación de pocos encuentros y no cabe el ir evaluando el equipo partido tras partido en cinco fechas. Buscar en la marcha no sirve ahora. Y si este no fuese el caso, entonces es más grave el tema: se estaría exponiendo a falencias que tampoco se resolverán en veinte partidos.

Pero vale interpretar también, que las intenciones del club y sus objetivos, podrían no estar puestas en esta Copa. El 2020 pasará y todo el trabajo que se está realizando sería en un largo plazo. Lo cual tendría un razonamiento lógico, incluso para comprender porque hombres como el “Morro” García y Ramis, fueron marginados para gran parte de esta novedosa Liga. Se estaría hablando entonces de un proyecto que se perfila para el 2021.

Aunque esto causa interrogantes: ¿por qué no pelear con balística pesada lo que queda de este tramo del año, pensando en una Fase que le otorgue beneficios? como clasificar a una Libertadores o una Sudamericana. Esta bien pensar en sembrar para cosechar, pero la pandemia no ayudó, atrasó la siembra y los frutos no se verán este año ni el otro, por lo menos en la primera mitad.

Los plazos sirven, pero en Godoy Cruz no se pudieron cumplir. La pelea en el presente está constituido en un equipo frágil, sin artimañas para dar pelea.

Habrá que ver -y ojalá nos sorprenda- cómo encarará las dos fechas restantes (contra Banfield de local en el Malvinas y River, de visitante), por el honor aunque sea, porque para el elenco de la Bodega la fase Complementaria es su destino. Jugará el torneo consuelo entre los 12 perdedores de las zonas.

A la espera de una reacción

Así se estará de ahora en más. Diego Martínez y sus conducidos bajo una lupa de laboratorio para ver causa- efecto. Hasta el mínimo punto será valuado como oro, tanto como si se estuviera luchando para no descender.

Porque en definitiva, ¿cómo estaría Godoy Cruz si en este torneo el promedio entraba en juego? El Tomba perdió 20 partido de los 25 que ya jugó; y hoy por hoy, estaría en una zona complicada.

¿Cómo estaría el Tomba hoy si hubiera promedios?

¿Pero qué le espera al Expresó en este próximo recorrido?

Godoy Cruz se ubica último en la zona 3 y sin chance alguna, está condenado a jugar en la Fase Complementaria. Por ese camino estaría Rosario Central que está tercero, después de que ayer venciera al Tomba por la mínima. Eso le permitió sumar 3 más para dar pelea en las próximas dos fechas que faltan jugar.

Por el momento, así están las posibilidades de los equipos de clasificación a esa instancia.

Por la zona 1, Arsenal y Racing

Zona 2, Central Cba. (SdE) y Defensa y Justicia

Zona 4, Lanús y Newell´s

Zona 5, Argentinos y Estudiantes

Zona 6, Gimnasia (LP) y Patronato

Tantp la fase Campeonato como Complementaria, se jugarán en dos zonas de seis, todos contra todos. En el caso de la zona “consuelo” los terceros tendrán ventaja deportiva. El ganador de esta fase, disputará con el subcampeón de la fase de Campeonato, la clasificación a la Copa Sudamericana 2021. La final del torneo está pautado para el 17 de enero.

Zonas 1,2,3. Liga Profesional