Tomas Vitar: “Nos sacamos la mochila que teníamos de no poder ganar”

Tomás Vitar consumó su primera victoria dentro de la Clase 2 del Turismo Pista, al llevarse la final correspondiente a la quinta fecha de la temporada 2020. Además, el joven piloto finalizó tercero en la contienda válida por la sexta cita del calendario y se ilusiona con poder aspirar a la corona en el último evento doble de la categoría.

“Pudimos sumar una buena cantidad de puntos para el campeonato y seguir soñando por pelear algo, y además nos sacamos la mochila que teníamos de no poder ganar”, le comentó Vitar a Carburando.

Además, remarcó el triunfo en la concreción de un objetivo muy importante. “Es un sueño cumplido. Hacemos mucho esfuerzo para ir a correr hoy en día y que se nos dé en una categoría tan competitiva como el Turismo Pista y en el Gálvez donde somos totalmente visitante nos da mucha fuerza para seguir adelante”, afirmó.

En tanto, el mendocino indicó que se siente con la confianza necesaria para ir por el título a la definición del próximo 12 y 13 de diciembre. “Nos ilusionamos, pero se tienen que dar muchas especulaciones y resultados buenos de parte nuestra, pero es automovilismo y todo puede pasar”, puntualizó.

Por último, Vitar remarcó el buen funcionamiento que tiene el Corsa que alista Carlos Freire. “La verdad que no lo imaginaba. En Mendoza fuimos a probar pero se nos rompió en la primera vuelta que dimos con un auto del zonal y no pudimos hacer nada del parate hasta la carrera. Pero el auto tienen un nivel impresionante vayamos donde vayamos, es de punta y eso nos motiva y nos deja tranquilos, Las chances de campeonato no la esperábamos porque rompimos en las dos primeras fechas y en una un error mío nos perjudicó mucho pero se fueron dando cosas que nos motiva tener alguna esperanza”, concluyó.