Tomás Marchiori se despidió del Lobo: “Eternamente agradecido al club que va a estar siempre en mi corazón”

Figura indiscutible de Gimnasia y Esgrima. De la cuna del club. Del propio semillero. El arquero Tomás Marchiori seguirá su carrera en la Liga Profesional de Fútbol defendiendo los tres palos de Atlético Tucumán, cuyo arquero titular también es mendocino y es “Laucha" Luchetti”.

Después de varios días de negociaciones, se confirmó el préstamo hasta diciembre de 2021 con opción de compra hasta diciembre del año que viene a Atlético Tucumán.

Hace instantes, Tomás Marchiori, posteó un agradecimiento al Club Gimnasia y los hinchas agradecieron su sentido de pertenencia con el club y además, le desearon éxito en su nueva etapa.

“Hoy me toca despedirme del club después de 12 años y a casi 7 de mi debut en primera con esta camiseta que me dio la oportunidad de crecer, logrando muchas cosas lindas e importantes, me llevo lo más valioso de todo que es el cariño de la gente en todo sentido, gracias @gimnasiamzaoficial por dejarme vivir tantas cosas hermosas, importantes y ser parte de esta gran historia y sobre todo también de poder compartir canchas, entrenamientos con amigos y con mi hermano, algo que no se da todos los días, eternamente agradecido al club que va a estar siempre en mi corazón”, escribió el portero.

Por su parte, el club Gimnasia y Esgrima, lo despidió en sus redes sociales:

Y desde el Jardín de la República, Atlético Tucumán, le dio la bienvenida al portero mendocino: