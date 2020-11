Tomás Marchiori debutó en Atlético Tucumán y continúa con la dinastía de arqueros mendocinos en Primera División

En los últimos 20 años los arqueros mendocinos comenzaron a tener una gran repercusión en el fútbol argentino y hoy son parte importante de varios planteles de la Liga Profesional.

Este domingo se dio el debut de uno de los grandes proyectos del arco mendocino: Tomás Marchiori. El portero fue titular en la goleada de Atlético Tucumán ante Racing y tuvo una destacada actuación, a pesar del gol de la Academia donde no pudo hacer nada ante el gran disparo de Mauricio Martínez.

“Tomi” ya era seguido de cerca por varios clubes de Primera División y hasta estuvo a punto de recalar en Godoy Cruz, pero finalmente fue el decano tucumano el que se quedó con sus servicios para buscar un destinatario para el arco que dentro de poco dejará otro mendocino: Cristian Luchetti.

“Contento por el triunfo, el técnico y mis compañeros me dieron la confianza de jugar mi primer partido en Primera ante Racing y es increíble”, aseguró el arquero tras el partido.

También destacó a su Luchetti, quien lo aconsejó antes del partido: “Laucha es un fenómeno, me aconsejó y me tranquilizó. Quiero agradecer al club y a él que me tranquilizaron desde que dijeron que iba a jugar yo”.

El “Laucha” fue uno de los primeros menducos que llegó a destacarse a nivel nacional en Banfield, al punto que llegó a atajar con Boca, Racing y Atlético Tucumán.

Pero también hay otros arqueros de esta provincia se destacaron en clubes u obtuvieron grandes logros como jugar un Mundial o ganar la Copa Libertadores.

Diego Pozo y el Mundial de Sudáfrica

El actual entrenador de Gimnasia, Diego Pozo, fue el tercer arquero que eligió Diego Maradona para disputar el Mundial de Sudáfrica y alcanzó a disputar un amistoso con el buzo nacional.

El detalle destacado es que Pozo era arquero de Colón de Santa Fe, algo que rompió la hegemonía de arqueros del exterior o de River y Boca.

Sebastián Torrico, en el corazón de varios equipos

En estos tiempos es difícil que un jugador sea adorado por varias hinchadas, pero Sebastián Torrico es una de esas excepciones.

El “Cóndor” es ídolo en San Lorenzo, ya que fue vital para ser campeón del torneo local en el 2013 y también del mayor logro del “Ciclón”: la Copa Libertadores 2014.

Pero Sebastián también está en el corazón de los hinchas de Godoy Cruz, ya que fue una de las figuras del ascenso a Primera División en el 2006.

Pero en La Paternal también lo quieren, ya que en el 2008 llegó a la semifinal de la Copa Sudamericana con Argentinos Juniors, atajando un penal clave ante Palmeiras en Brasil.

Esteban Andrada, el presente y el futuro

Ser arquero de Boca es para los elegidos y Esteban Andrada está en ese selecto grupo, ya que el “Flaco” es de lo mejor del fútbol argentino y hasta es una fija en la Selección Argentina.

Andrada tiene futuro europeo y seguramente en los próximos mercados de pases se lo podrá ver en algún equipo del Viejo Continente.

Godoy Cruz, con producción local

Godoy Cruz es una gran fuente de jugadores que fueron alimentando a los diferentes equipos de la Primera División, sobre todo en los arqueros.

El que volvió para seguir con la dinastía es Nelson Ibáñez. El “Loco” fue una pieza vital durante varios años en el arco tombino, algo que le valió ser parte de alguna convocatoria a la Selección.

Además del “Loco”, el Tomba tiene dos arqueros con gran proyección como Roberto Ramírez y Juan Cruz Bolado, quienes rindieron cada vez que jugaron, pero el flojo presente del equipo no los ayudó.

De Mendoza para el mundo

Además de todos los nombres que figuran, hay que mencionar otros menducos que la rompen en arcos de la Liga Profesional.

Lucas Hoyos fue una de las grandes apariciones en el 2019 en el arco de Vélez. El oriundo de Guaymallén tuvo destacadas actuaciones y fue una de las revelaciones.

Otro arquero surgido de las inferiores del Tomba se hizo dueño del arquero que Unión: Sebastián Moyano. El “Flaco” llegó al Tatengue y se apoderó del arco y fue titular en el partido por Copa Sudamericana ante Emelec de Ecuador y en el debut de la Liga Profesional.

También hay que destacar a Adrián Gabbarini, quien jugó en varios clubes de Argentina pero que hoy es la figura de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El que espera por su oportunidad es Juan Pablo Cozzani, quien pasó a préstamo de Lanús a San Martín de Tucumán para tratar de ganar minutos.