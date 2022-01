Tomás Castro Ponce: “Venir a Godoy Cruz me sirve para ir sumando rodaje en Primera”

Tomás Castro Ponce, refuerzo juvenil que viene de River Plate, ya se entrena en el predio que tiene Godoy Cruz en Coquimbito bajo las indicaciones de Diego Flores. Y tras el último ensayo, el volante categoría 2001 habló en conferencia de prensa para expresar su presente en el club mendocino.

Castro Ponce, que debutó en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo a finales de 2020 y fue una de las grandes figuras de la Reserva millonaria en la temporada pasada, firmó con el Expreso por un año sin opción a compra.

“Las expectativas son grandes y contento de estar en este club. Vamos a trabajar duro todo este año para poder lograr los objetivos del grupo”, abrió el diálogo el joven futbolista.

Y agregó: “Venir a Godoy Cruz me sirve mucho para ir sumando rodaje y tener más experiencia en Primera profesional”.

“Soy un jugador con características más técnicas de asociaciones que es lo que Diego (Flores) me está pidiendo en estos primeros entrenamientos que tuve con él. Asociaciones en la mitad de la cancha para tener un buen ataque, y después, a la hora de defender, me considero como un zaguero más en el intento de quitar la pelota”, sostuvo. Pero luego aclaró que “me gusta jugar como volante interno, sea por derecha o izquierda. Lo hice en River, me gusta y puedo llegar a hacerlo bien”.

“Hablé con López y Aguirre el año pasado, nos juntamos en Buenos Aires. Y aproveché para que me dieran referencia del club. Y cuando llegué acá me sorprendí porque fue como me lo describieron y hasta un poco más. Así que vamos a tratar de darlo todo en esta buena institución que es Godoy Cruz”, confió.

Sobre el técnico dijo que “aún no tuve una charla individual pero recibí indicaciones en los entrenamientos. Me hablaron de él previamente, de que es un buen entrenador y tengo muchas ganas de aprender.