“Todavía no soy consciente de lo que logré”

Pierre Gasly logró su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza. Es la segunda vez que se sube al podio, la otra había sido en Brasil en 2019.

“¡Es increíble, todavía no soy consciente de lo que está sucediendo. Ha sido una carrer muy loca en la que hemos podido aprovechar la bandera roja. El coche ha sido rápido. He pasado por tanto estos últimos 18 meses… Primer podio el año pasado y, ahora, mi primera victoria en Fórmula 1 aquí, en Monza. ¡Todavía no he conseguido aceptarlo!”, manifestó Gasly en primera instancia.

Y agregó: “No tengo palabras. Este equipo ha hecho tanto por mi… mi primera carrera en Fórmula 1, mi primer podio…. mi primera victoria… ¡es de locos! La verdad es que no se lo puedo agradecer lo suficiente a todo el mundo en Alpha Tauri y en Honda, aquí se requiere potencia y hemos ganado ¡Es un día increíble!”.

En tanto, el galo dio detalles de cómo vivió la definición de la carrera. “Después del reinicio, creo que nos quedaban 28 vueltas. Logré pasar a Lance (Stroll) en la curva 1 y creo que esto me ayudó mucho durante el resto de la competencia. Lewis entró en boxes una vuelta después de que relanzamos. Después de eso, me quedé solo y ahí recordaba mis días de Fórmula 2, cuando solo lideraba la carrera, enfocándome en mi propia conducción variante tras variante”, explicó.

“Empujé con tanta fuerza al principio porque quería despegarme del pelotón. No tenía a nadie delante de mí, así que sabía que tenía que hacer tiempo en las curvas. Y las últimas cinco vueltas fueron muy duras porque mis neumáticos estaban desgastados por completo e iba de costado en cada curva. Pude ver a Carlos (Sainz) como achicaba la diferencia”, se explayó.

Además, el joven de 24 años dejó claro que no pensaba dejar escapar el triunfo. “Y yo mismo lo sé, me habría enojado tanto conmigo mismo si hubiera perdido esta victoria en las últimas vueltas, así que di todo lo que tenía. Y estoy muy feliz de haber conseguido mi primer éxito en la Fórmula 1”, puntualizó.

Por otro lado, el nacido en Ruan cortó una racha de 24 años sin que un piloto francés gane en la máxima categoría del automovilismo, desde que lo hiciera Olivier Panis en el GP de Mónaco en 1996. “Olivier Panis fue el último y siempre he dicho que en F1 eso es algo que tenemos que cambiar. Ha pasado tanto tiempo, pero nunca esperé que nos sucedería con Alpha Tauri. Seguimos enfocándonos en nosotros mismos desde el año pasado trabajando, mejorando paso a paso. Es una locura, honestamente. Estoy tan feliz”, afirmó.

Por último, Gasly explicó por qué se quedó sentado solo en el podio después de la ceremonia de premiación. “No quería dejar el podio porque nunca se sabe cuántas veces vas a poder disfrutar este tipo de momentos. Solo quería sentarme y tomarme un momento para mí, repasar las cosas que me pasaban por la mente y disfrutar el estar en ese lugar”, concluyó.