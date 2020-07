“Todavía no pude conocer a mi hija que está en Portugal”, la cruda realidad del ex Tomba, Leandro Grimi

Leandro Grimi, ex futbolista del Tomba, hoy en Huracán, contó que aún no pudo conocer a su hija nacida en Portugal hace unas semanas en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Todavía no pude conocer a mi hija por la pandemia. Estoy resolviendo algunos trámites para poder irme a Portugal. Mi mujer es portuguesa y está allá, nació mi hija y todavía no la pude ver”, contó Grimi en diálogo con radio FM 94.7.

El defensor de 35 años explicó que “con mi mujer vivimos en Argentina, pero decidimos que en el final del embarazo se vaya a Portugal, nos agarró la pandemia y no pude viajar”.

Grimi, que jugó en el Tomba y luego pasó por Racing (campeón en 2014), Milan de Italia, Sporting de Lisboa y Newell’s de Rosario, entre otros clubes, volvió a Huracán en esta temporada con la idea de competir. “Lo primero que les dije cuando me llamaron de Huracán es que no venía a retirarme, que yo quiero jugar y competir. Ojalá que esté lejos mi retiro, me siento 10 puntos”, señaló el santafesino de San Lorenzo, que tiene un tatuaje de José de San Martín en la Batalla de San Lorenzo como homenaje a su ciudad natal.

“Huracán tiene que volver a ser el que realmente es, haya o no descensos. Tenemos que competir por cosas importantes, clasificar a torneos internacionales”, agregó Grimi, quien se mostró ansioso por conocer a su hija y por volver a jugar.

“Lo que más hice en esta cuarentena fue planificar qué haré cuando vuelva el fútbol y entrenando. Se suponen cosas pero no sabemos nada hasta que volvamos a entrenar. Es la primera vez en mi vida que estoy más de tres meses sin entrenar”, explicó Grimi.