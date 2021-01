Tevez explosivo: “Después de perder contra Santos se rompió el grupo, no nos podíamos mirar a los ojos”

El delantero e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, rompió el silencio y habló sobre el momento del club, la dura eliminación de la Copa Libertadores, la salida de Pol Fernández y su nulo vínculo con el consejo de fútbol que lidera Juan Román Riquelme.

En diálogo con TyC Sports, el Apache no dejó temas por tocar y se mostró explosivo.

“No tengo charlas con el consejo de futbol, no me meto en su trabajo. Lo que sí digo es que Pol Fernández era fundamental, perdimos mucho con su salida, no lo pudimos reemplazar”, disparó Carlitos en relación a la abrupta salida del mediocampista.

En cuanto a la goleada sufrida ante el Santos por semifinales de la Copa Libertadores, Tevez dejó en claro que la derrota repercutió fuerte en el plantel que conduce Miguel Ángel Russo: “Después de perder contra Santos algo se rompió en el grupo, no nos podíamos mirar a los ojos. Después del partido ante Inter de Brasil nos juramos no volver a jugar así, y lo repetimos contra Santos”.

En tanto, el goleador esquivó la histórica final perdida ante River Plate, en Madrid, por la Libertadores 2018 y en cambio habló del juego ante Independiente del Valle de Ecuador, dos años antes, como el partido que cambiaría. “Si pudiera cambiar algo desde que volví sería la derrota contra Independiente del Valle. Fue un piñazo”.

El último ídolo

“Siento que soy el último ídolo de la era dorada de Boca. Si gano otra Copa Libertadores quedaré entre los más grandes”, agregó.