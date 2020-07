Tevez desmintió haber jugador un partido de fútbol y de violar la cuarentena

El jugador de Boca Carlos Tevez emitió un fuerte comunicado y luego hizo un descargo por televisión, tras el revuelo que se originó mediante una foto que se viralizó y donde se afirmó que jugó un picadito con otras personas sin tapaboca ni distanciamiento social. Sólo "acepté sacarme una foto con uno chicos", aseguró.

El delantero, que debe ahora lidiar con esta grave acusación en su campo de Maipú por incumplimiento de la cuarentena, declaró que “no es verdad lo que se dice y no me gusta que se inventen esta clase de noticias. Ya pasé la primera en Tandil y no dije nada, pero ahora sí hablo. Seguramente va a haber un juez investigando lo que se dijo, que jugamos un picado en mi casa. Que lo demuestren porque no es verdad”.

“Cuando yo vengo acá a mi campo en Maipú se revoluciona todo. Como hago la cuarentena acá y la gente lo sabe, se me meten por todos lados. El domingo estábamos con mi familia, comiendo en el quincho, y entran unos vecinos con niños para sacarse una foto conmigo. Se me acercan y como había niños, entonces acepté, fueron unos segundos. Después, ellos se fueron para su campo y yo me quedé en el mío. Estaba en mi casa por eso no tengo tapaboca ni nada. Me enoja porque estaban en mi propiedad, pero al haber chicos uno acepta. Es mentira que jugué un picado con ellos”, agregó.

El Apache no pudo disimular el enojo que esto le causó: “Estamos todos acá con mi familia y solo salimos a comprar. No pienso salir por nada del mundo. Lo que pasó es que la gente se metió en el campo y acepté a sacarme una foto. Están los nenes y uno no quiere quedar mal con ellos. Imaginate que vayan a tu casa, todos corriendo y te pidan una foto. Tienen que entender que tengo una vida, una señora e hijos. Por eso le pedí al Intendente que hiciera algo”, sostuvo en una entrevista con Intratables por América TV.

Con respecto al diagnóstico de Covid positivo a sus suegros, Tevez admitió estar muy preocupado: “Es muy feo. Tengo gente cercana que la está pasando muy mal. Hace poco, a mi suegro y mi suegra los pude sacar, pero tuvieron que estar internados pasándola mal porque son grandes. Ellos son fuertes y pudieron salir. Nos está tocando de cerca, por eso es que siempre digo lo importante de tener a la familia acá guardada, tranquila. Esto nos afecta a todos, acá no hay quién se salve”.

“Lo estoy viviendo muy de cerca por eso uno está sensible y enojado con toda esta situación. Quería dejar en claro para que la gente sepa lo que pasó, porque es la segunda vez que me involucran en esto. Que la gente se cuide, que es una enfermedad que me tocó vivirla muy de cerca y es muy feo. No salgan de casa y hagan todo lo posible para que esto pase rápido”, enfatizó.

Tras esto, volvió a dejar en claro estar en contra del regreso del fútbol: “Para mí están teniendo mucha presión desde todos lados, hay mucho negocio, pero habiendo gente enferma y que está muriendo es muy difícil. Cada uno tiene su opinión, pero la verdad para mí es muy difícil volver ahora sabiendo que hay gente que se está muriendo y los hospitales están todos colapsados. No podemos negar esta realidad. Para mí no es momento de volver”, concluyó.